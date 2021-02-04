聯亞25G產品逐步放量 全年營收可望年增2成

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 看好三大產品線需求強勁，包括 10G、25G 既有規格產品供不應求、交期拉長，加上新規格陸續放量出貨，矽光需求也回溫，看好今年營運將優於去年，美系外資今 (4) 日出具報告，看好聯亞今年 25G 產品逐步放量下，全年營收可望年增逾 2 成，上看 28 億元，維持買進，目標價 330 元。

美系外資指出，聯亞受惠中國 5G 基礎建設帶動，加上首季將有新 5G 基站招標，電信需求強勁，後端產能也可望在 2 月底陸續到位，較去年底提升 15% 產能，貢獻營收，估首季營運可望維持去年第 3 季水準，營收達逾 6 億元。

展望全年，美系外資指出，隨著全球 5G 基地台由 10G 轉往 25G 布局，今年下半年 25G 放量後，可望帶動產品單價 (ASP) 提升 40-50%，有助提升聯亞今年獲利，加上 10G PON 升級、高速雷射 EML、矽光產品新客戶加入，預期聯亞今年營收可望年增 21%，達 28 億元，維持買進評等。

亞系外資則認為聯亞短期將面臨淡季、匯率不利因素，但同樣看好下半年 25G 產品超越 10G 產品，整體產品多元化下，營運將保持成長，也維持買進評等，目標價則看到 345 元。

聯亞去年全年純益達 5.91 億元、年增 31%，每股純益 6.5 元，董事會也決議配發 5 元現金股利，配發率達 76.9%，以昨收盤價 289 元計算，現金殖利率為 1.73%。