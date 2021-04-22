〈台股盤前〉費半強彈 電子有望接棒成新主流

由於權值股幾乎一面倒，台股昨日下跌 121.76 點，收在 17202.11 點，日線終結連 4 紅並失守 5 日線，外資更賣超逾 200 億元創一個月來單日最大賣超量，不過，隨著美股再度轉強，尤其費半指數強彈 2.75%，法人指出，原物料族群短線已有過熱情形，不排除短線資金可能再次轉向電子股，成為新一波輪動主流，並有助大盤續攻。

美股道瓊指數昨上漲 316.01 點或 0.93%，收 34137.31 點；標普 500 指數上漲 38.48 點或 0.93%，收 4173.42 點；那斯達克指數上漲 163.95 點或 1.19%，收 13950.22 點；費城半導體指數上漲 85.82 點或 2.75%，收 3207.25 點。

而三大法人中，外資昨日賣超 203 億元，投信賣超 1.9 億元，自營商也大賣 53.8 億元創 3 月以來單日最大量，使三大法人合計賣超共 258 億元，創 1 個月來大量；其中，外資單日賣超金額前 5 大為台積電、聯電、國巨、鴻海和中美晶。

台積電創辦人張忠謀最新表態，三星是台積電的強勁競爭對手，不過，對於美國、中國、歐盟及日本等提倡重建晶片製造則不擔心。

多家 IC 設計業者透露，聯電啟動新一波漲價通知，7 月產出的晶圓價格將調漲 15%，而聯電也預告第 4 季價格還會再漲。

廣達遭駭客入侵，偷走大客戶蘋果產品設計藍圖等重要商業機密資料，並要求在 4 月 27 日前支付 5000 萬美元，或在 4 月 27 日後支付 1 億美元，5 月 1 日前若沒收到贖金，將公開其大客戶機密資料。

市調機構將搭配 Mini LED 的 12.9 吋 iPadPro 出貨量上調至 500 萬台，唯一組裝廠鴻海、觸控面板供應商 GIS 和機殼廠鴻準等鴻家軍，可望受惠。

由於國際市場變數多，金管會主委黃天牧再次提醒投資人，仍需要注意風險，審慎投資。

元大投顧指出，流動性充足再加上經濟快速復甦，強化了市場擁抱風險資產的信心，儘管近來電子的走勢稍顯溫吞，若能讓電子股有更多時間進行技術面調整與籌碼沉澱，等傳產股漲完後，資金有望再度回流接棒演出，屆時指數不排除還有上行的空間。