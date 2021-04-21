調研：特斯拉第一季在加州領牌數較去年同期下跌54%

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在中國市場的銷售表現亮眼，但是在美國本土加州的銷售卻意外不同。據汽車調研機構 Cross-Sell 最新的報告顯示，在旗下 Model 3 銷售不佳的情形下，特斯拉第一季在加州的新領牌登記車數下滑。

Cross-Sell 的數據顯示，1 至 3 月的第一季期間，特斯拉在美國加州新領牌登記的 Model 3 較去年同期下跌 54% 至 8060 輛，而特斯拉 Model Y 的領牌數量為 12227 輛。

報告中也指出，在電動車數量最多的美國加州，該地區電動車領牌登記數從去年第四季的 22117 輛，下跌至今年第一季的 21520 輛。

在收集數據的美國 22 個州中，第一季特斯拉電動車領牌登記數為 44502 輛，其中，Model Y 就佔總體登記數量的一半以上。

報告中補充表示，從領牌登記數可能無法準確反映該季的真實汽車交貨數量，因為在美國，車輛從售出到登記，通常需要大約 30 天左右。

不過，報導中也指出，第一季特斯拉全球新車出貨量創下歷史紀錄，主因是平價車款的強勁需求，以及中國製 Model Y 市場大獲好評 。

特斯拉先前曾表示，Model Y 在中國受到許多車主喜愛，並且當地產能有望很快實現全線生產。

據英國 LMC Automotive 的調查數據，2020 年特斯拉在中國市場的銷售台數達 14.5 萬輛，較 2019 年增加 3 倍左右。以中國市場新能源車的銷售成績來作比較，特斯拉僅次於上海汽車集團與比亞迪，於短時間內攀升至第三名。

許多無法出國旅行的富人及中產階級，轉而購買中國當地生產售價實惠的特斯拉。在 2020 年，特斯拉的股價飆升了 700% 以上。