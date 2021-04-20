自駕惹的禍？特斯拉事故駕駛座沒人 美監管機構將介入調查

上周六 (17 日) 一輛特斯拉發生事故造成兩人死亡，當地警察表示事故當時駕駛座無人，肇因可能與自駕系統有關，美國公路交通安全管理局 (NHTSA) 和交通安全委員會 (NTSB) 周一 (19 日) 表示將介入調查。

當地電視台 KHOU-TV 表示，一台 2019 年的特斯拉 Model S 周六在德州一處彎道未能順利過彎，衝撞路樹後起火燃燒，哈里斯郡第 4 分局警官 Mark Herman 表示，撲滅火勢後發現駕駛座無人駕駛，車上兩名罹難者一名坐在副駕駛座，另一名則坐在後座。

NHTSA 表示，已立即成立專案事故小組調查事故，正與警方、特斯拉積極合作，釐清肇因。就在事故發生前幾小時前，特斯拉執行長馬斯克才推文表示，特斯拉與 Autopilot 現在發生事故的可能性比普通車輛低 10 倍。

事故發生後，特斯拉 (TSLA-US) 周一一度下跌 6.5%，是自 3 月 18 日以來的最大盤中跌幅，收盤跌幅收斂至 3.4% 收至 714.63 美元。受到特斯拉拖累，小型電動車股周一也下跌，包含 Nikola、Workhorse、Lordstown 和 Fisker。

自從發生多起事故後，對於特斯拉 Autopilot 自駕系統的審查越來越嚴格。2016 年以來，特斯拉於美國至少 3 起以上致命車禍與 Autopilot 有關，NHTSA 也在近期派出小組調查。

特斯拉建議駕駛在使用 Autopilot 時仍應將手放在方向盤上，並注意路況。

傳統車廠競推新品，電動車戰局更白熱化

儘管德州事故可能是特殊狀況，但業內觀察家擔憂，隨著賓士、Stellantis 等競爭者加入戰場，特斯拉可能很快失去競爭優勢。

Stellantis 上周表示將加速電動車轉型，矢言十年內要拿下歐洲 3 成以上市占。而法拉利計劃在 2025 年推出電動車，有 94 年歷史的賓士更推出首輛電動車 EQS，即將在美國販售。

彭博分析師 Kevin Tynan 先前表示，特斯拉 2020 年 的全球電動車市占率比 2019 年下降 1 個百分點至 24%，同時福斯集團從 4% 上升至 9%，有望在 2023 年超越特斯拉。