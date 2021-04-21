南僑看好台灣烘焙產業需求持續成長

全球原物料報價走高，南僑 (1702-TW) 董事長陳飛龍看好烘焙產業，其中，烘焙油脂及冷凍麵糰市場需求將持續成長，南僑將強化在地特色製作，提高產品附加價值，尋求烘焙業、餐飲業認同。

陳飛龍指出，4 月還不敢說會怎樣，疫情會過去並恢復成原來的狀態，南僑也準備好因應疫情後的新挑戰。隨著南僑泰國廠擴廠及進入量產，今年營運將比 2020 年好，有機會再衝高突破 200 億元。

南僑今年並沒有參加 3 月底大規模烘焙展，但自今天起到 23 日舉辦烘焙「夏季特展」，針對油脂跟冷凍麵團新應用，及烘焙餐飲化及餐飲烘焙化等主題，邀請烘焙業、餐飲業者參訪，並獲 580 名業者報名，其中包括 200 名餐飲業者參加。

南僑董事長陳飛龍指出，吸引餐飲業者多將關注重點放在人力、食材價格走高，但烘焙產品製作的方便性、創新性，應用於商旅早餐、餐飲的需求，也持續增加中。

南僑今年首季營運亮麗，3 月稅後純益 1.62 億元創新高，月增 12 倍、年增 1.9 倍，每股純益 0.65 元，推升首季稅後純益 2.79 億元，季減 10.29%，年增 2.68 倍，每股純益 1.12 元。並創 2017 年以來同期新高，營運重返成長軌道。

南僑 2020 年營收 176.22 億元，其中兩岸油脂銷售金額占營收比重達 58%，陳飛龍說，包括全聯、全家等通路業者大舉投入品牌產品，推升烘焙業產值向上攀升，南僑也相當看好市場。

南僑 2020 年稅後純益 9.5 億元、年減 1.3%，每股純益為 3.84 元，擬配現金股利 2 元，維持上一年水準。