南僑前11月EPS 3.3元 持續加碼泰國投資

南僑 (1702-TW) 在秋節旺季後，兩岸油脂事業仍維持平穩，11 月稅後純益 1.02 億元，年增 1.54%，累計前 11 月稅後純益 8.17 億元，年增 2.87%，每股純益達 3.3 元；南僑今年以來獲利成長，部分來自泰南僑擴產挹注，明年將再投資 15 億元擴充產能。

南僑今年以來獲利成長，部分來自於先前投資泰南僑擴產效益顯現，2020 年泰南僑營收貢獻將首度突破 30 億泰銖、創新高，以原幣計算，年增幅約 15%，2021 年預計再投資 15 億元進行擴充。

南僑 2020 年 11 月營收 15.32 億元，月增 0.85%，年減 2.37%，累計 2020 年前 11 月 157.28 億元，年減 4.72%。

南僑在泰南僑先前投資新台幣 13.3 億元，主要擴充一條米果生產線及一條麵包零食生產線，目前擴充的一條米果生產線已全部完成，至於麵包零食生產線，因日本技師受限疫情無法赴泰，因此無法在今年完成，估明年上半年可望完工量產。

南僑集團依營收地區計算，來自中國包括餐飲、油脂業營收，約占集團 5 成，台灣占 32%，泰國約 18%，泰國則因加工生產的農產品如稻米等來源豐富有利因素，南僑持續積極加碼投資泰南僑。