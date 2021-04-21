【中信投信】David Herro：價值股投資機會遍地開花

法盛漢瑞斯全球股票基金經理人大衛．赫羅（David Herro），為 2006、2016 年晨星年度國際股票基金最佳經理人，並獲選 2000-2009 年晨星十年度國際股票基金最佳經理人，曾穩渡亞洲金融風暴、全球金融海嘯等市場風浪，操盤方式著重價值投資。經驗豐富的他認為近期市場有三個重點值得注意：成長股估值過高、通膨、利率揚升的環境有利價值股、歐洲股票後市值得期待。

大衛．赫羅表示，若比較國際大型成長股與價值股的相對本益比，可見前者價格高於近三十年水準，儘管 2020 年初情況好轉，但疫情爆發後，成長股、價值股差距再度擴大，其中部分可歸咎於科技類股，因美國以外科技業明顯較弱。

即使缺乏投資價值，但特殊目的收購公司（SPAC）、比特幣等資產仍大為熱門。儘管確切修正時點無法預測，但價格遠超過價值之情況已無以為繼，恰好為價值投資人創造契機。

大衛．赫羅強調，近年國際價值股面臨三重障礙，首先係美元走強，其二是經濟增長放緩導致美國以外市場股價偏低，第三則係價值股表現不如成長股，二者落差之大前所未見，但這些阻力未來均有望轉化為助力。

另一方面，各國紛紛因疫情擴張財政，而貨幣、財政政策雖避免局勢一發不可收拾，但經濟暴風中心已遠離，通膨上揚是理所當然，通膨、利率、經濟成長逐漸攀升之環境將有利價值投資。

市場近期因美國十年期債券殖利率急速攀升而波動劇烈，但大衛．赫羅建議投資人謹記：波動是價值投資人的「神隊友」。因股價震盪幅度往往誇大企業內在價值變動，而投資人必須牢記「價值」取決於企業可創造之現金流、既有資產負債與獲利能力，但現金流是企業「價值」關鍵，可惜短期內市場並不在意，反而將目光投向地震、政治變數、英國脫歐、選舉、疫情等等。無可否認，部分產業因疫情遭受重創，但更多產業安然無恙，因此股價下跌並不合理。

他進一步舉汽車產業為例。因全球經濟雖仍受停工之苦，汽車銷售情況卻不如預期淒慘，換言之，經濟便是如此有趣，一扇窗關閉同時，其他大門反而敞開──餐廳、旅遊、觀光被迫停擺，娛樂非必需消費品支出（如：汽∕機車、汽艇）卻大增，重點則是價值投資人能否善用波動。眼下環境充滿擔憂，但投資團隊有能力判斷價值，即便遭遇市場重挫，持股價值跌幅亦可能小於預期。

面對美國政府龐大疫情相關支出、通膨風險上揚等為投資帶來的挑戰，大衛．赫羅持續看好歐洲股票表現，他表示，投資團隊須以前瞻眼光進行配置：投資團隊將依據盈餘、現金流相對股價發展態勢，投資未來二至五年報酬潛力雄厚之企業，妥善權衡成本與報酬。其次，投資標的不偏重特定產業，而是積極尋找價值出眾之個股，經濟成長、通膨預期、長期利率上升則是歐洲實現投資價值之催化劑，對於原物料、金融、製造業等類股尤其有利。

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