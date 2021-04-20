台股甩尾翻紅站上17300點 三大法人賣超7.73億元

傳產族群漲多拉回，台股今 (20) 日走勢震盪，但水泥、航運仍表現有撐，加上聯發科領軍 IC 設計股走強，台積電跌勢收斂守住 600 元關卡，帶動加權指數急拉尾盤，終場翻紅上漲 60 點，收全場最高 17323 點，改寫歷史新高，成交值 4396 億元。外資終止連續 3 個交易日買超，三大法人合計賣超 7.73 億元。

觀察籌碼面，外資賣超 15.86 億元，終止連 3 買；投信也轉為賣超 0.3 億元；自營商則買超 8.43 億元。三大法人合計賣超 7.73 億元。

台積電今日在平盤下震盪整理，一度下探 595 元，終場前有部分低接買盤進場，使得跌幅收斂，收在 602 元；聯發科擔綱多頭主帥，股價勁揚逾 3%，一度重返千元大關，終場收 998 元；台達電、國巨同步大漲逾 3%。

電子次族群的缺貨漲價題材持續發酵，矽晶圓廠中美晶、台勝科、合晶、嘉晶買氣強強滾，全面攻上漲停；環球晶一度大漲逾 9%，站上 900 元關卡，創 2015 年 9 月上櫃以來新高，終場則收 875 元。

IC 設計股重回多頭懷抱，瑞昱、義隆、晶豪科、偉詮電、智原、立積等多檔，大漲回應。金麗科日前因捲入美中科技制裁，股價狂瀉，今日終於止跌回升，強攻漲停價 316.5 元；世芯 - KY 也觸底反彈，終場漲近 3%，站回 500 元。

全球海運需求強勁，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 續揚升至 1 年來高點，資金仍積極搶進散裝航運股，台航拉出第三根漲停，新興、四維航、益航及正德等均亮燈漲停，裕民、慧洋 - KY 漲勢也相當強勁。貨櫃三雄尾盤也獲得資金進駐，陽明漲幅放大至 3.6%，達 57 元；長榮、萬海均漲逾 1%。