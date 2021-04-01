4檔5G ETF強強滾 00881挾國家隊優勢狂吸33萬受益人

台股今 (1) 日大漲逾百點，4 檔 5G ETF 也都強漲 1-2.5% 不等的漲勢，元大未來關鍵科技 (00876-TW) 勁揚 2.36% 最帶勁，國泰台灣 5G+(00881-TW)、元大全球未來通訊 (00861-TW)、FH 中國 5G(00877-TW) 都走高超過 1%，其中，00881 挾著「國家隊」優勢，受益人超過 33 人，遙遙領先其他 4 檔受益人約 2、3 萬人的 5G ETF。

受惠高速運算、5G 與車用急單持續進駐，法人預估，晶圓代工龍頭台積電 3 月營收月增率有望超過 14%，可望創下歷年最旺的 3 月份，基本面相當強勢。

除了台積電外，另一座護國神山「聯發科」，在產能支援充足，有利於取得更多 5G 晶片的市佔率，加上中國手機品牌在高通晶片短缺下，均有意擴大對聯發科的晶片採用比重，可望助攻聯發科第 2 季營收與獲利有機會再攀高。

不只第二季，法人表示，隨著各國加速 5G 基礎建設，電信商也積極推出 5G 版智慧型手機，看好聯發科 5G 晶片系列輻射高、中、低階市場，且 5G 晶片平均銷售價格明顯高於 4G 晶片，將挹注今年獲利明顯提升，帶動展望優於預期。

5G 商機涵蓋廣泛，從建設端的半導體，到應用面的智能電動車，皆為投資面向，我國經濟部也針對相關產業提供政策優惠，推動打造台灣「新護國神山」，與半導體生態系共組台灣新競爭力。

由 ETF 表現即可看到台灣 5G 企業深具競爭力，其中集結台積電、聯發科、鴻海、聯電等國家隊的 00881，近三個月報酬率達 16.07%，不論短、中期表現，皆位居各 5G ETF 之冠，可說是「5G 台灣隊」表現大勝世界盃，而 00881 自發行以來每周受益人數持續攀升，目前最新受益人已來到 33.5 萬，也遙遙領先群雄，規模則已逾新台幣 415 億元。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，5G 類股仍將是台股 2021 年的投資主旋律，5G 升級週期可為台廠帶來顯而易見的營運成長動能，相關科技趨勢可提供長線保護，建議投資人可拉長投資心態。而 00881 因為投資組合具有良好分散性，較均衡的布局於半導體、台灣電動車等 5G 題材，未來可先觀察第一季重要龍頭公司法說會對於終端庫存的看法，若仍維持低檔，逢回則可再積極布局，或利用「定期定額」方式，參與第三季的傳統科技股旺季效應。