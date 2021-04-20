Strategy Analytics：全球智慧型手機Q1出貨量創2015年來新高

根據市場研究機構 Strategy Analytics 最新的報告顯示，今年第一季全球智慧型手機出貨量達到 3.4 億支，創下 2015 年以來的新高。

數據顯示，今年第一季全球智慧型手機出貨量較去年同期大增 24%，達到 3.4 億支，創下 2015 年以來新高。報告中表示，智慧型手機市場的反彈，主要受惠於消費者對健康設備的需求、換機潮以及中國廠商對 5G 網路的大力推行。

Strategy Analytics 高級總監 Suda Sui 表示，受惠於多種價位 5G 產品的成功推行，在 2021 年第一季度，中國市場智慧型手機出貨量年增 35%，達到 9400 萬支。

Sui 也表示，全球排名前五名的手機商合計在第一季的市佔率就達到 76%，高於去年同期的 71%。晶片短缺和供應上的限制在第一季對排名前五的品牌沒有帶來重大影響，但未來幾季中，仍會是小型廠商關注的問題。

第一季智慧機出貨量排名 (圖片：businesswire)

Strategy Analytics 執行董事 Neil Mawston 指出，在第一季，三星 (Samsung) 仍然是全球最大的手機供應商，該公司的智慧機出貨量為 7700 萬支，較去年同期的 5800 萬支增長了 32%。三星新推出的更平價 A 系列 4G 和 5G 手機，和先前推出的 Galaxy S21 系列，使得該公司在第一季表現良好。

蘋果 (AAPL-US)iPhone 在第一季的出貨量則是達到 5700 萬支，以 17% 的市佔率排名第二。 5G 版 iPhone 12 系列的強勁動能仍在多個市場中持續。

小米連續二季在智慧型手機出貨量排名中位居第三，在第一季出貨量達到 4900 萬支，市占率為 15%，高於去年同期的 10%。小米在印度和中國市場中表現尤為良好。OPPO 的市佔率則是 11%，排名第四。Vivo 在第一季的出貨量大增了 85%，市佔率為 11%。