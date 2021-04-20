台泥擬併法儲能商 股價一度大漲近9%攀13年新高

台泥 (1101-TW) 決議擬斥資約新台幣 44.7 億元，取得法國上市儲能商 Engie EPS 60.48% 股權，透過併購強化集團儲能事業版圖。受利多消息的激勵，台泥今 (20) 日吸引買盤進駐，股價跳空開高，一度大漲近 9%，達 54.9 元，創 13 年新高，但漲幅隨即收斂。

台泥此次計畫與 ENGIE SA 集團簽署「Sale and Purchase Agreement」，以每股 17.1 歐元之對價，收購 Engie EPS 約 772.14 萬股，成為最大股東。

據了解，Engie EPS 為一座落於義大利並於法國上市之儲能公司，具有提供 Giga Storage，Microgrid 及電動車儲能解決方案之技術，案場實績遍布歐洲、美洲及非洲。

在原物料漲價紅利的激勵下，台泥近來股價漲勢凌厲，今天一度大漲近 9%，最高來到 54.9 元，創下 2008 年 4 月以來的新高，但盤中漲勢逐漸收斂至 3% 左右，截至上午 11 點前，成交量已爆出逾 6.7 萬張，買氣相當熱絡，超越昨天整日的量能。

事實上，台泥集團早已積極布局電池製造設計，將投資子公司台泥循環最多百億元，在台泥高雄小港紙廠舊址，設立台灣第一座超級電池工廠；旗下能元科技小港廠未來將生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池。

透過此次併購 Engie EPS，台泥可望加速擴展集團於能源及儲能國際市場的能見度，並補強集團儲能領域的技術能力。