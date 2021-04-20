富士康與威斯康辛州達成新協議 傳減少稅務優惠換取商業彈性

全球最大電子產品代工製造商富士康與美國威斯康辛州周一（19 日）達成新協議，將縮減工廠規模，並減少稅務優惠，以換取符合市場需求的商業靈活性。

根據富士康與威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）周一（19 日）聲明，該協議可能縮減富士康在該州尚未完工的製造工廠規模，並且降低政府提供的稅收優惠。不過該項協議仍須經威斯康辛州經濟發展合作局 (WEDC) 批准，當局將於周二（20 日）對此進行投票表決。

富士康母公司台灣鴻海集團 (2317-TW) 曾表示，100 億美元建廠計畫將為當地創造 1.3 萬個就業機會，州政府與聯邦政府允諾給富士康 40 億美元的減稅優惠以及其他獎勵措施。然而富士康後來數次縮減計畫規模，計畫的廠房大多仍未完工。

知情人士透露，新協議當中的稅負優惠減少多達數十億美元，但潛在稅負優惠仍超過 1000 萬美元。

富士康在 2017 年宣布在威斯康辛州斥資 100 億美元興建工廠，生產最新型 10.5 代顯示器，以回應時任總統川普為美國帶來更多製造業工作的政策。川普在 2016 年大選時贏得這個搖擺州的選票。

富士康副董事長李傑（Jay Lee）周一聲明表示，為應對未來不可預測的經濟狀況，富士康開始進行正式談判，希望降低納稅人的責任，以換取符合市場需求的商業靈活性。富士康發言人拒絕就新協議內容提供更多細節。

富士康上個月表示，正考慮在威斯康興州與墨西哥州，測試生產與大量製造電動車。富士康表也考慮在威斯康辛州工廠生產各樣產品，包括伺服器、軟體、人工智慧等相關產品。

回顧去年富士康的報告，該公司在威斯康辛州擁有「數百名」員工，低於 4 年前承諾的就業人數。州政府因提供龐大的科技獎勵措施後，工廠發展與就業機會卻停滯不前而飽受批評。該獎勵措施是由前任州長 Scott Walker 提供，而現任州長艾佛斯是當初批評聲浪中的其中一人。

艾佛斯周一表示，目標是找到有利威斯康辛州納稅人的協議，同時也替富士康在該州發展成功提供必要的支援。