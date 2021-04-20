〈美股熱門股〉GameStop轉型受矚目大漲6% IBM財報佳盤後漲逾3%

GameStop 轉型拚電商執行長 7 月卸任，大漲 6.26%

GameStop(GME-US) 周一（19 日）宣布執行長謝爾曼 7 月底卸任，公司將朝電商轉型，股價大漲 6.26% 至每股 164.37 美元。

軋空事件帶頭者 Keith Gill 加碼下注 GameStop ，放棄從選擇權交易中快速賺進數百萬美元，也支撐股價。

Telsey Advisory Group 的分析師 Joseph Feldman 表示，GameStop 應該受益於以下幾方面：新遊戲需求暢旺、RC Ventures 與董事會協議更新、健康的資產負債表。

然而 GameStop 在財務上尚未顯現轉型數位產業的成功。Feldman 認為目前該公司估值仍遠高於樂觀的基本面預期，並預計 GameStop 的戰略轉型將帶來多年收益。Feldman 對 GameStop 保持遜於大盤的評等， 12 個月目標價格訂為 30 美元。

IBM 首季財報亮眼，盤後漲逾 3%

IBM(IBM-US) 周一股價下跌 0.35% 至每股 133.12 美元，但在盤後公布優於預期的財報後，股價上漲 3.18% 至 137.35 美元。

IBM 公布第一季營收為 177.3 億美元，每股盈餘為 1.77 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預期。雲端運算總收入為 65 億美元，比去年同期成長 21%，經匯率調整後為成長 18%，過去 12 個月的雲端運算收入為 263 億美元成長 19%，經匯率調整為 18%。

執行長克里希納（Arvind Krishna）表示，隨著越來越多客戶採用雲端混和平台，以及軟體與諮詢業務成長，首季雲端運算領運表現出色，讓今年有個好的開始。預估今年全年營收將成長，自由現金流將達到 110 億至 120 億美元。

高通利空雜訊多，股價下跌 2.14%

高通 (QCOM-US) 周一股價下跌 2.14% 至 135.25 美元，此前 Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 將評等從正面下調為中性，目標價從 175 美元降至 155 美元，新的目標價仍比周五收盤價高出 12%。

Rolland 認為，半導體將迎來「周期」變化，並指出交貨期與估值倍數遠高於其歷史平均水準，讓這個動盪的產業面臨更多潛在風險。他也提到，高通長期面向逆風、競爭壓力，以及授權與版稅競爭等問題，皆影響股價。