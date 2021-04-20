【袁志峰專欄】南向資金湧入，港股短線向好

今天推介 - 港交所 (388), 上日收市 $479.6

1) 股市前景

受 A 股上升帶動，港股昨日做好，南向資金淨買入連續 2 日逾 50 億元和北向資金淨買入大幅增加至 163 億元人民幣皆屬正面訊號。美國 10 年期債息回落至 1.6% 以下及美滙指數跌至一個月低位亦有利港股表現，預期港股短線穩中向好，但出現持續上漲行情的機會不大，憂累監管風險及流動性收緊仍是中資股利淡因素。美團 (3690) 配股及發債合共集資約 100 億美元，由於早前已有配股傳言，估計對港股的影響為 “中性”。

今天推介是港交所 (388) — 股價昨日升 2.7%，成交激增，技術走勢良好。下周三公布首季度業績，預期盈利按年增 77% 至 40 億元，建議短線買入，目標價 500 元，止損價 470 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指平開後急瀉，最多曾跌 163 點，隨後拉升，最多曾倒升 350 點，午後偏軟，收報 29106 點，升 136 點或 0.5%，成交額按日增 5% 至 1502 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨買入約 51 億元，包括淨買入 13 億元騰訊 (700) 及 10 億元小米 (1810) 及 6 億元中移動 (941) 股份。4 月以來淨買入 207 億元。3 月淨賣出 127 億元。

藍籌股 36 升 14 跌 5 持平。舜宇光學 (2382) 及吉利汽車 (175) 漲 5%，是升幅最大藍籌。阿里健康 (241)、藥明生物 (2269) 及中生制藥 (1177) 漲 3%。港交所 (388) 及蒙牛乳業 (2319 升逾 2%。匯豐 (5) 及中移動 (941) 升近 2%。阿里 (9988) 跌逾 1%，是表現最差藍籌。

恒生科指升 1.4%，成份股 25 升 6 跌，大型科技股漲跌不一。京東健康 (6618) 及小米 (1810) 升逾 2%，騰訊 (700)、美團 (3690) 及京東 (9618) 跌少於 1%。阿里 (9988) 跌逾 1%，是跌幅最大成份股。同程藝龍 (780) 漲逾 6%，是表現最佳成份股。其次是舜宇光學 (2382) 及比亞迪電子 (285) 升逾 5%。微盟 (2013)、金蝶國際 (288) 及阿里健康 (241) 升 3%-4%。

板塊方面，線上醫療、手機零件、軟件、晶片、汽車、光伏、風電、電訊、濠賭及有色金屬股跑赢大市。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 2%。比亞迪股份 (1211) 及長城汽車 (2333) 升 5%-6%。褔萊特玻璃 (6865)、信義光能 (968)、信義能源 (3868) 及協鑫新能源 (451) 漲逾 4%。龍源贾力 (916) 及金風科技 (2208) 漲逾 4%。澳博控股 (880) 升 4%。

周一上証指數平開，早盤單邊上升，午後高位横行整理，收報 3477.55 點，升 1.5%。深証成指升 2.9%，科創 50 指數升 1.9%。滬深兩市總成交約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1700 億元。滬深股通北向資金淨買入約 163 億元，創 1 月 8 日以來新高，4 月至今淨買入 357 億元。3 月淨買入 187 億元。

3) 個股訊息

據銷售文件披露，美團 (3690) 以先舊後新方式，以每股 265 至 274 元，配售 1.87 億股，集資集資 496 億至 512 億元，配售價較昨日收市價 289.2 元，折讓 5.3% 至 8.4%。美團並向股東騰訊 (700) 配售 4 億美元股份。另外，美團分別發行 15 億美元於 2027 年到期，以及 15 億美元於 2028 年到期可換股債券。(信報)

中國建材 (3323) 公布，預期截至 3 月底止首季權益持有人應佔利潤按年增加超過 200%。去年首季盈利 6.2 億元人民幣。盈利增幅主要由於集團主要產品銷量大幅增加所致。(信報)

中國鐵塔 (788) 公布，今年首季股東應佔利潤 16.94 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 16.7%。期內，營業收入 211.5 億元，按年升 7.4%。(信報)

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