【袁志峰專欄】美匯指數回落，港股穩中向好

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $51.2

1) 股市前景

港股上周五跟隨 A 股反彈，南向資金淨買入金額顯著增加。美國 10 年期債息回落至 1.6% 以下及美滙指數跌至一個月低位將有利港股表現，加上歐美股指創新高，預期港股短線穩中向好，但出現持續上漲行情的機會不大，憂累監管風險及流動性收緊仍是中資股利淡因素。

今天推介是中國移動 (941) — 去年業績符合預期，每股盈利增長 1.1% 至 5.27 元人民幣，全年派息增加 1.1% 至 3.29 港元，股息率 6.5 厘，具吸引力。有可能發行 A 股亦是潛在利好因素。維持買入建議，目標價 56.0 元，止損價 48.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指小幅高開，早盤窄幅震盪，曾倒跌 82 點，午後拉升，收報 28969 點，升 176 點或 0.6%，成交額按日增 15% 至 1432 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨買入約 50 億元，包括淨買入 16 億元騰訊 (700) 及 4 億元中海油 (883) 股份。4 月以來淨買入 156 億元。3 月淨賣出 127 億元。全周計，恒指升 0.9%。

藍籌股 43 升 11 跌 1 持平。吉利汽車 (175) 漲逾 7%，是升幅最大藍籌。其次是中海油 (883) 及中國移動 (941) 升逾 3%。申洲國際 (2313)、舜宇光學 (2383) 及中國聯通 (762) 升逾 2%。新鴻基地產 (16)、中生制藥 (1177) 及阿里健康 (241) 跌逾 1%，是表現最差藍籌。

恒生科指升 1.1%，成份股 20 升 10 跌 1 持平，大型科技股漲跌不一。騰訊 (700)、美團 (3690) 及小米 (1810) 升近 2%。百度 (9888)、新東方在線 (1797) 及京東健康 (6618) 跌逾 1%，是跌幅最大成份股。海爾智家 (6690)、聯想 (992) 及閱文集團 (772) 漲 4%，是表現最佳成份股。其次是微盟 (2013) 及金山軟件 (3888) 升近 3%。全周計，恒生科指跌 0.9%。

板塊方面，線上醫療股逆市下跌。教育、航運、汽車、煤炭、電訊、光伏及餐飲股跑赢大市，漲幅居前。中教控股 (839) 及希望教育 (1765) 升 9%-10%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 升逾 5%。長城汽車 (2333) 及廣汽集團 (2238) 升 4%-5%。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 升 8% 及 4%。中國 3 大電訊股升 2%-3%。信義光能 (968) 升逾 3%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升 2%-3%。

周五上証指數高開 0.2%，早盤横行整理，午後漲幅擴大，收報 3426.62 點，升 0.8%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 6900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金淨買入約 72 億元，4 月以來淨買入 194 億元。3 月淨買入 187 億元。全周計，上証指數跌 0.7%，深証成指跌 0.7%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 2021 年首季國內生產總值 (GDP) 按年增長 18.3%，惟略差過預期的 18.5% 升幅；按季增長 0.6%，同樣遜預期。由於去年受新冠肺疫影響，致比較基數被扭曲，若與疫情爆發前的 2019 年相比，首季 GDP 增 10.3%，即兩年平均增長 5%，基本回到疫情前軌道。(信報)

中國銀保監會公布，今年第一季度商業銀行淨利潤實現正增長，按年升 1.5%，雖然季內不良貸款餘額達 3.6 萬億元 (人民幣．下同)，較去年底增加 1183 億元，但不良貸款率 1.89%，按季跌 0.02 個百分點。(信報)

4) 個股訊息

紫金礦業 (2899) 公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 25.11 億元 (人民幣．下同)，按年增長 1.41 倍；期內營業收入 475.0 億元，按年升 31.4%。受惠於礦產品產量及價格雙雙增長，礦山企業綜合毛利率擴闊 12.58 個百分點至 57.3%；綜合毛利率 15.0%。(信報)



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