比特幣多空訊號？策略師稱這2個技術水平是關鍵

在傳出美國財政部擬對涉嫌加密貨幣洗錢的金融機構開罰後，比特幣周末遭逢沉重賣壓。關於比特幣短期的多空看法，策略師認為，投資人應密切關注兩個關鍵技術水平。

比特幣周日 (18 日) 一度暴跌至 52,000 美元下方，單日跌超 10%，且較 2 月時高點 64,800 美元跌約 20%，創下 7 周以來盤中最大跌幅。

部分分析師將本次修正視為警訊，但 Miller Tabak＆Co 市場策略師 Matt Maley 認為，投資人無法從比特幣的周末行情得出任何結論，並稱本周的正常交易時間將會是關鍵。

Maley 表示：「就短期看多的情況來說，比特幣在近幾周內必須維持在 6 萬美元中位，但這並沒有發生，現階段它的交易價較低，這也並非有利現象。」

然而，Maley 注意到上周末的交易量特別稀少，從歷史經驗來看，這並非觀察比特幣如何交易的重要先行指標。他認為，帶動價格下滑原因似乎和美國政府擬對打擊加密貨幣洗錢的傳聞有關。

Maley 承認，圍繞著比特幣的長期基本觀點幾乎沒有為投資人帶來任何洞見，幫助其理解如何在短期內比特幣交易。因此，Maley 認為投資人應密切關注兩項關鍵技術水平，包含上周四 (15 日) 收盤高點 63,400 美元和 3 月底低點的 52,000 美元。

他進一步解釋，任何高於 63,400 美元的有意義收盤價應當視為多頭訊號，低於 52,000 美元的任何收盤價都將為比特幣的短期走勢帶來重大的警告訊號。

截止台北時間周二 (20 日)0 時許，CoinDesk 數據顯示，比特幣日內跌幅達 1.27%，暫報 54,995.73 美元。