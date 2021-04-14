比特幣衝破6.4萬美元！Kraken執行長示警：各國恐將打壓加密幣

比特幣 14 日漲破 6.4 萬美元，再度刷新紀錄，今年來漲幅已達 120%。但美國加密貨幣交易所巨擘 Kraken 執行長鮑爾 (Jesse Powell) 卻提出警告，各國政府將可能開始出手打壓比特幣等加密貨幣。

據 Coindesk 報價，比特幣 14 日一度站上 64829 美元新高，隨後雖回落仍站穩 6.4 萬美元。截至台北時間 14:12，比特幣價格報 64333 美元，24 小時漲 5.58%。

來源：Coindesk

比特幣一路狂飆讓許多投資人欣喜若狂，但鮑爾受訪時指出，他認為各國政府可能會開始對加密或幣採取打擊行動，加密幣市場依舊面臨政府監管的不確定性，且隱憂短期難以消散。

事實上，美國財政部長葉倫、歐洲央行總裁拉加德等官員，都已經對比特幣被用於洗錢、恐怖主義融資等非法活動敲下警鐘。其中，美國政府最近提議一項反洗錢法，要求在數位錢包中持有加密貨幣的個人，如果進行 3000 美元以上的交易，必須接受身份調查。

鮑爾認為，這樣的規定將傷害加密貨幣並破壞其初衷，也就是讓每個人都能使用加密貨幣的金融服務。

他呼籲美國與各國監管機關眼光不要太狹隘，因為其他國家，尤其是中國，都非常認真看待加密貨幣，並且著眼於長遠目標。