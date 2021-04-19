台達電拓充電樁布局 將導全台入北基加油站

台達電 (2308-TW) 今 (19) 日宣布，與三地集團旗下北基國際 (8927-TW) 合作，將在全台共 57 座北基加油站，導入台達電的電動車充電基礎設施解決方案。

台達電表示，北基在交通服務產業擁有極為豐富的經驗與資源，強強聯手針對各種場域的提供不同使用需求，如快充補電、過夜充電、目的地充電等停留時間與里程需求差異，裝置最適配的充電樁。

此外，針對充電場站業者，可透過充電站管理系統、會員與金流管理系統讓服務與營運效率最佳化，同時進一步視場域特性或需求，結合太陽能發電與儲能系統以優化場站用電管理，提供最好的營運成效。

此次雙方合作，除了將建置適用各電動車品牌與車款的交 / 直流充電樁、充電站管理系統外，還有會員與金流管理系統，及使用者手機 APP 等。

台達電指出，今年充電樁的充電站將陸續在全台各地投入服務，在台灣電動交通轉型過程中，藉與充電站營運商與傳統加油站、停車場、商場、廠辦等場域業主合作，打造穩定充電基礎設施，推動電動交通轉型。

北基國際也將整合三地集團旗下各加油站、停車場、國道休息站、飯店及待開發土地等資源陸續建置充電站，並預計於年底前開始投入電動車服務行列，發展電動交通時代的新商業模式。