【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上周美國股市雖然一度出現部分獲利賣壓，壓縮整周漲幅，但 S&P500 以及 Dow Jones 指數依然再創新高。上周二 JNJ 疫苗暫停施打的訊息，部分衝擊樂觀情緒，不過，3 月份的通貨膨脹報告並未如一些市場人士所擔心的那樣嚴重，降低投資人緊張情緒。週二上午，美國 FDA 表示，在出現有血栓事件後，建議暫停 JNJ 的疫苗接種，重新開放企業的股票因此受到壓力。目前已有六例報告稱在接受 JNJ 疫苗後，出現罕見的嚴重血栓病例。主管部門呼籲暫停疫苗注射，直到 FDA 結束對這些病例的調查。Fauci 博士晚些時候表示，預期暫停時間持續幾天至數周。美國已施打超過 680 萬劑 JNJ 的單劑疫苗，但僅佔所有已施打疫苗劑量的 5%。此外，Pfizer CEO 表示，到 5 月底，該藥廠向美國提供的疫苗劑量將比以前預期的多 10%。另外 Moderna 表示，在注射第二劑疫苗 6 個月後，在預防病毒的有效性超過 90%；因此，二者訊息公布後，舒緩市場對 JNJ 暫停施打的緊張情緒。街口投信分析，下半周企業財報陸續公布，主要銀行業績紛紛優於市場預期，帶動市場樂觀情緒，因此推升股市再創高點。

美國以及世界主要市場已進入最新財報公佈時刻，最新美國企業，包括摩根大通、高盛、Wells Fargo 與摩根史坦利，財報都優於預期，主因在大量刺激政策帶動下，經濟迅速復甦，帶動業績成長，整周已公布企業財報結果顯示，S&P500 成分股獲利增長高達 30.2%。另外 LVMH 也公布優於預期的第一季營收數字，同時，該數據已超越 2019 年同期表現，顯示 LVMH 的業績已超越疫情前水準。街口投信表示雖然近期受到 JNJ 疫苗暫停施打的短暫影響下，兩大主要藥廠 Pfizer 與 Moderna 仍加速推出疫苗，有助於疫情的舒緩並強化消費市場的情緒。因此，有助於改善消費者信心，消費復甦動力依然持續。

【債市】

上周美國及中國強勁的經濟數據，伴隨著原物料價格走高，帶動新興市場債市大幅走高，J.P. Morgan EMBIGD 指數通周上漲 1.44%。而新興市場主權債中，中國華融因財報延後公布以及缺乏中國政府明確支持帶動債券價格大跌，拖累新興市場投資等級美元債表現。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 4 月 14 日止一週，新興市場債券基金淨流入 13 億美元，流入速度略為放緩，前一周為淨流入 18 億美元。

街口投信分析，地緣政治方面，厄瓜多於前一周末舉行總統大選，由於親市場派之後選人意外當選，帶動厄瓜多債券價格一度大漲近三成，相對地，同樣舉行總統國會大選之秘魯，因反建制派總統候選人於第一輪選舉意外領先將進入第二輪決選，祕魯政治不確定性大幅增加，帶動其股匯債走勢疲弱。美國上周四宣布將俄羅斯 32 個實體及個人列入黑名單、驅逐 10 名外交人員，並禁止美國金融機構參與俄羅斯主權債初級市場，由於制裁強度低於市場預期，且美俄峰會並未因此宣布取消，使俄羅斯債市及匯市在短暫下跌後快速回穩。

本周印尼及俄羅斯將舉行利率會議，市場預期印尼央行周二將維持利率於 3.5% 不變，其上一次降息為今年二月，由於美債殖利率今年以來大幅走升，使其央行為維持匯率穩定而於三月份停止降息；俄羅斯央行將於周五舉行利率會議，由於遭美國制裁，加上國內通膨升溫，為穩定市場，市場預期其將升息 1-2 碼。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議