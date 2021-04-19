日經：SUMCO考慮興建全新工廠 提升矽晶圓產量

日本矽晶圓大廠 SUMCO(3436-JP) 傳出考慮建設新廠的消息，股價在週一 (19 日) 盤中一度較上個交易日大漲 6.1% 或 164 日圓、至每股 2851 日圓。

SUMCO 股價走勢日線圖 (圖片：日本雅虎)

《日本經濟新聞》在 17 日 (週六) 早報的報導中提到，SUMCO 的公司董事長兼執行長橋本真幸表示「正考慮建設全新工廠。」全球半導體短缺問題惡化，SUMCO 強化生產能力，可期待該公司的收益表現向上攀升，也成了投資人買進 SUMCO 股票的良好題材。

摩根士丹利 MUFG 證券負責相關業務的分析師渡部貴人，在 18 日 (週日) 發布的報告中提到，SUMCO 在以往就曾經表示、當晶圓價格可能出現大幅上揚的時後，會檢討進行相關投資。他認為如果相關報導屬實，可以視為在價格談判方面進展順利，呈現出正面動向。

另外日本經濟新聞也在 17 日的報導中提到，日本半導體設備大廠東京威力 (8035-JP) 一方面進行增產投資、也同時向客戶提供利用 AI 人工智慧的服務，來提升半導體工廠的稼動率。雖然半導體業界的投資意願相當高，不過也必須考量可能遭遇的生產過剩風險。

SUMCO 董事長橋本真幸在訪談過程提到，在這麼長的一段時間，還是頭一次遇到半導體短缺的情形。而從 2021 年起、用於汽車及家電的 8 吋以下晶圓訂單，就超過他們的生產能力。