調查：今年半導體信心指數創15年來次高

根據 KPMG 安侯建業會計師事務所調查，2021 年半導體領導者信心指數較去年提升 2 分來到 61 分，這也是過去 15 年來信心指數超過 61 分，僅次 2009 年的 64 分。

《2021 年全球半導體產業大調查》，是根據未來營收成長性、雇員人數、資本支出、研發支出、營業利益增加等，統計出半導體企業領導者對其產業的信心指數。

根據調查，去年疫情爆發為全球半導體產業增加不少意外挑戰，包括景氣下滑、生產線停擺對供應鏈的衝擊，晶片訂單也隨之下降，加上美國大選與貿易戰等關稅因素，都讓半導體產業面臨不確定性。

調查也指出，儘管有疫情衝擊，但半導體產業仍具備相當彈性，到 2020 年底半導體產業收入仍較前年增加 6.5%。

調查顯示，展望今年，在物聯網、5G 應用與汽車行業等需求帶動下，預估半導體產業將持續擴大，其中 63% 的企業領導者表示，因應雲端與自動化的應用不斷提升，裝有進階晶片的智能技術將推動未來營收成長，而 72% 則相信 5G 相關產品將在 2 年內成為收入增長的主要驅動力。

KPMG 安侯建業科技、媒體與電信產業營運長鄭安志認為，2020 年半導體的良好表現讓企業領導者對 2021 年的展望深具信心，許多半導體公司為因應突來的挑戰，有了立即的回應策略。

鄭安志進一步指出，隨著越來越多人在家工作，消費者和企業對新興技術的依賴度不斷提高，加速了企業數位轉型推動，進而增加市場對於晶片的需求，進而降低對半導體產業的衝擊。