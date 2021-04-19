盤前財經大事搶先讀2021年04月19日

今日操盤前瞻

上海國際車展

日本 3 月進出口統計

股東會：鈞泰、亞太電

FactSet 調查：晶片缺貨衝擊暫不會反映在 FAAMG 財報

去年晶片缺貨潮席捲全球，為汽車業者帶來一記重拳，正當外界擔憂接下來將輪到科技業時，分析師共識預期顯示，晶片缺貨衝擊不但還不會反映在即將公布的五大科技巨頭財報當中，營收和營業利潤還可望實現雙位數增長。閱讀全文...

中國經濟復甦失衡 美國看不下去呼籲先顧好內需

據彭博報導，美國向最大的競爭對手中國發出忠告，呼籲政策重點不僅只聚焦出口，還要提振內部需求，否則經濟復甦將會高度失衡，成長也無法持續。閱讀全文...

缺貨效應擴散 菱生首拿客戶 2 年封裝長約 今年終結連 3 年虧損

隨著半導體上游出貨暢旺，下游封裝產能同樣滿載，打線封裝需求更遠大於供給，長約效應首度擴散至二線廠，菱生 (2369-TW) 證實，已有客戶要求用調漲後的新價格，簽訂 1-2 年長約，菱生今年在漲價、長約與折舊費用減少等因素激勵下，營運可望大轉骨，法人估將終結連 3 年虧損。閱讀全文...

成熟製程缺到 2022 年 IC 設計漲價紅利再延續

由於數位轉型加速，以及政治地緣風險帶來產業鏈重組，成熟製程產能預計吃緊至 2022 年，而 IC 設計位處半導體業最上游，供需失衡前提下，隨著各階段成本上漲，晶片價格易漲難跌，漲價紅利可望再延續。閱讀全文...

減排趨勢各國開徵碳費碳稅 成推升鋼價另類動能

全球降低碳排放成為趨勢，鋼廠除了面臨供給側改革外，碳費、碳稅等更將不斷推升生產成本，市場人士認為，在環保意識抬頭下，鋼鐵廠成本將因此墊高，將使得供給測改革力道延續，可望為鋼價長期走勢提供支撐。閱讀全文...

台灣未遭美列匯率操縱國 央行：與其具良好互動基礎 持續溝通

美國財政部 4 月 16 日公布匯率報告，我國符合三大匯率操縱評估標準，但美國並未指名任何主要貿易對手國是匯率操縱國；對此，台灣央行昨 (18) 日指出，日前已建議美國或可考量在新冠肺炎疫情期間暫緩三項檢視標準的適用，並強調，與美國財政部將在良好的互動基礎上，持續就該議題進行溝通。閱讀全文...

台積電揭露 2 奈米最新進度 已進入技術研發階段

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 年報揭露 2 奈米最新進度，在初步研究及路徑尋找後，台積電進入 2 奈米製程技術研發階段，著重於測試鍵與測試載具設計與實作、光罩製作及矽試產。閱讀全文...

宏碁攻電動車 旗下三金雞入列鴻海 MIH 聯盟

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 搶攻電動車商機，繼捐贈自駕車發展平台給成功大學後，旗下三金雞包含安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、聯永基近期正式加入鴻海 (2317-TW) MIH 電動車聯盟，瞄準未來龐大電動車商機，在電動車供應鏈也不缺席。閱讀全文...