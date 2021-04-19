Clubhouse完成新一輪融資 估值站上40億美元

語音社交軟體 Clubhouse 周日 (18 日) 宣布已完成新的 C 輪融資，但未披露金額，根據消息人士透露，此次融資將使 Clubhouse 的估值達到 40 億美元，是 1 月時的 4 倍。

路透社報導，Clubhouse 新一輪融資是由風險投資公司 Andreessen Horowitz 的 Andrew Chen 領投，主要投資者包括 DST Global、老虎環球 (Tiger Global) 及 Elad Gil。

Clubhouse 成立未滿一年，估值即站上 40 億美元，凸顯投資人的期待。Clubhouse 先前表示，其 App 每週活躍用戶達到 1000 萬人次，眾多重量級商界與好萊塢名人都是用戶，如特斯拉 CEO 馬斯克、臉書創辦人查克柏格等。

該公司最初對自身的估值為 1 億美元，但今年 1 月募資後，Clubhous 估值達近 10 億美元，較原先成長 10 倍。

新冠疫情時期人們被迫待在家裡，讓 Clubhouse 迅速爆紅，證明了語音社交服務的潛力，引發全球社群媒體仿效，如 Twitter(TWTR-US) 推出類似功能的 Spaces，臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US)、Slack(WORK-US) 也表示正在開發類似功能的應用程式。

彭博社日前報導，推特欲以 40 億美元的價碼尋求併購 Clubhouse，但最後因不明原因停止洽談，收購案也無疾而終。