晶片短缺激勵 應材一路漲 2大高層大賣近2200萬持股

半導體設備製造商應用材料 (Applied Materials) (AMAT-US) 近期股價一直飆升，而 2 位公司高層管理者甫出售了近 2200 萬持股。

應材去年股價大漲 41.4%，遠勝同期上漲 16.3% 的 S&P 500 指數，應材持續發燙，今年迄今上漲 55%，同樣大剩僅有 11.4% 漲幅的 S&P 500 指數。

Evercore 分析師 C.J. Muse 去年底曾表示，「在拜登執政下，設備供應商是大贏家，其中包括應材。」 華爾街將這些設備廠股票視為操作近期晶片短缺的方法之一。

應材總裁兼執行長 Gary Dickerson 在 4 月 9 日出售了 105184 股，總額 1470 萬美元，每股均價 140 美元，根據呈交 SEC 的文件，他目前仍有持股 240 萬股，包括未歸屬的績效股票和限制性股數 (RSU)。

無獨有偶，應材高階副總裁 Prabu Raja 在 4 月 8 日以 700 萬美元的價格出售了 5 萬股持股，均價 140.95 美元，目前 Raja 仍持有 426724 股，包括未歸屬的績效股票和限制性股數 (RSU)。

應材沒有回應媒體讓 2 位高層發表評論的要求。

Dickerson 和 Raja 上一回出售持股是在 2019 年晚期。當時 Dickerson 在 2019 年 11 月以 6110 萬美元的價格出售了 100 萬股，每股均價 61.11 美元。Raja 在 2019 年 12 月以 300 萬美元的價格出售了 5 萬股，均價 60.73 美元。

應材週五下跌 0.51%，收 133.73 美元。