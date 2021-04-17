〈美股熱門股〉女股神連日加持Coinbase漲近6% 波音737 Max問題修不完股價跌

Coinbase 掛牌第三天上漲 5.96%

Coinbase(COIN-US) 周五（16 日）收盤上漲 5.96% 至每股 342 美元，突破 330 美元與 338 美元左右的阻力價位。

雖然目前股價比 250 美元上市參考價高出 30 以上，但與周間交易前幾分鐘觸及的 429.54 美元峰值相比，還是相差甚遠。「女股神」方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）的基金在兩天內買進價值約 3.52 億美元的 Coinbase 股票，預計 Coinbase 將成為投資組合重要部分。

彭博收集的數據顯示，有 5 位關注 Coinbase 的分析師都將其評為「買入」，平均價格約每股 521 美元，這意味著該股和周五的收盤價相比還有 52% 潛在漲幅。

737 Max 越修問題越多，波音下跌 1.17%

波音 (BA-US) 自上周停飛 737 Max 檢修後，周五發現更多問題，股價應收挫跌 1.17% 至 248.18 美元。

根據華爾街日報（WSJ）報導，波音公司在最近的評估中發現，先前飛機生產時改變的安裝方式，也會影響主儀表板與備用電力系統的接地問題，因此必須進行更進一步的檢修。知情人士表示，這可能是由於使用了某種油漆塗層，破壞接地通道。

目前還不清楚波音何時會向美國聯邦航空管理局（FAA）呈交解決方案。波音表示解決方案應該很簡單，據悉每架飛機大約需要兩天左右的時間。

Moderna 獲政府分配疫苗供給數量增加，勁揚 6.84%

嬌生疫苗出現凝血問題後，美國疾病管制預防中心 (CDC) 的資料顯示，政府本周分發的 Moderna(MRNA-US) 疫苗占整體比率溫和上升，該股股票周五股價上漲 6.84% 至 170.81 美元。

據華爾街日報（WSJ）報導，日前嬌生 (JNJ-US) 私下邀 Moderna 與 Pfizer(PFE-US)共同研究疫苗凝血風險，但遭謝絕，僅同樣因血栓所苦的阿斯特捷利康 ( AstraZeneca) 同意參與。

Moderna 表示自家疫苗安全無虞，沒有必要重複研究，目前已解決問題。知情人士透露，兩家公司可能擔心自家疫苗會受到牽連，因此回絕。