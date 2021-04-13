比特幣非法交易引關注 Kraken執行長示警：恐現打壓手段

美國加密貨幣交易所 Kraken 執行長 Jesse Powell 表示，美國財政部長葉倫、歐洲央行（ECB）總裁拉加德等財金官員相繼對以比特幣洗錢、恐怖主義融資與其他非法活動發出警告，未來對加密貨幣的打壓與限制山雨欲來。

Powell 周一（12 日）受訪時表示，政府可能會打壓加密貨幣。按交易量計算，Kraken 是全球第四大加密貨幣交易所。據 CNBC 報導，該公司在第一季的交易量寫下新高後，正考慮效仿 Coinbase 於明年直接上市。

近期比特幣的價值飆升，上月創下逾 6.1 萬美元的歷史新高，周一盤中一度漲至 60,105 美元。

Coinebase 將於周三（14 日）上市，估值高達 1,000 億美元，超過紐約證交所（NYSE）母公司洲際交易所（ICE）等主要交易平台。在華爾街與監管機構多年來對該公司持懷疑態度後，加密貨幣投資人樂觀表示該股上市是加密貨幣圈的重要里程碑。

但 Powell 認為，監管機構對加密貨幣的疑慮短期不會消失。美國政府最近提出一項反洗錢規定，將數位貨幣存入電子錢包者，如果交易金額逾 3,000 美元或以上，必須接受身分調查。

他表示，政府的這項舉措將有損加密貨幣，破壞加密貨幣的初衷——讓每個人都能使用加密貨幣交易。

加密貨幣如比特幣常與違法行為掛鉤，原因是交易的匿名特性讓人只能看到資金轉往何方，但卻看不到轉帳與接收人。

不過目前有跡象顯示，非法加密貨幣的交易行為逐漸減少。根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的數據，去年違法交易僅占整體加密貨幣交易量的 0.34%，低於前一年 2% 左右。

Powell 希望美國與國際監管機構在這問題上眼光不要過於狹隘，其他國家，尤其是中國，非常認真看待加密技術，而且眼光放得長遠。

他也表示，美國比其他國家較為「短視」，而且容易受到來自銀行業的壓力，肯定會在未來加密貨幣蓬勃發展的交易中蒙受損失。

然而美國並不是唯一考慮對加密貨幣實施嚴格新規的國家，印度近期也正考慮立法禁止加密貨幣，並嚴懲持有或使用加密貨幣交易的人。