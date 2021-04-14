比特幣創新高 但這回與2017年不同 5萬美元可能成新常態

在備受投資人期待的加密貨幣交易所 Coinbase 上市前一日，比特幣週二飆升至歷史新高，首度突破 64000 美元，過去 24 小時內漲近 6% 至 64180 美元左右，這是曇花一現還是新常態價位？

加密貨幣公司 Diginex 執行長 Richard Byworth 表示，「我想，本週顯然非常重要。在技術層面上，比特幣一段時間以來一直在努力突破史上高點約 62000 美元，我認為這將成為推動市場走高的催化劑。」

比特幣在重大事件發生前創下新高，這樣的模式並非新鮮事。2017 年在 Cboe Global Markets (CBOE) 和 CME Group (CME) 將比特幣期貨導入現有的交易所之前，比特幣也創下新高，但這波漲勢沒有長久持續，幾日內比特幣就開始下滑，且多年來沒有恢復到先前的水準。

比特幣固有的波動性和缺乏有形資產的特質意味著，這樣的走勢可能重演。

與此同時，Coinbase 的公開上市也可能令投資者失望，其天價估值超過 1000 億美元。該公司將通過直接上市的方式公開上市，且有鑑於現有股東沒有出售持股的限制，所以該股票銷售壓力可能非常激烈。

但是加密市場分析師預計，這場牛市還會持續下去，因為 Coinbase 上市只是今年許多里程碑的其中之一。比特幣接受度和驗證提升的跡象似乎所在多有，例如近期 Paypal (PYPL-US) 允許顧客購物時使用比特幣支付，諸如摩根士丹利 (MS-US) 等大銀行讓一些顧客能接觸到加密產品，特斯拉 (TSLA-US) 讓顧客直接拿比特幣買車，SEC 甚至可能允許今年推出比特幣 ETF。

根據加密貨幣研究公司 Chainalysis 本月稍早發布的一項分析報告，比特幣在 50000 美元的價位上需求量非常大，但到 55000 美元時需求下降。

Chainalysis 首席經濟學家 Philip Gradwell 表示，雖然價格可能會自目前價位下降，但倘若有足夠的買家認為 50000 美元是個很好的切入點，那比特幣就不可能崩盤。

Gradwell 發現，已經有價值 880 億美元的比特幣係買入的均價高於該水準，表明「一旦價格跌回到 5 萬多美元，將有非常大量的可用資源。隨著新投資者以高價購入並續抱，市場已經發生了根本的變化。」