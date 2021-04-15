〈美股盤後〉Coinbase上市首日漲逾30% 三大指數收黑

週三 (14 日) 高盛等銀行股財報傳出佳音，Fed 主席鮑爾放出鴿派訊息，Fed《褐皮書》引發通膨緊張情緒，美債殖利率上升，美元下跌，油價上漲，美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 上市後比特幣大跌，美股三大指數收黑，道瓊小幅收紅。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾稱， Fed 在 2022 年前升息的可能性非常小，很可能考慮升息之前，逐漸縮減資產購買規模，遵循 Fed 在 2013 年和 2014 年制定的政策，美國經濟在未來幾個月內將有望實現更強勁的增長和就業。

Fed《褐皮書》地區經濟報告顯示，消費者擺脫冬季憂鬱情緒，美國經濟力道強勁，隨著疫苗接種增加和財政支持，勞動力市場也隨著更多的人返工而有所改善，美國製造業、建築業，以及休閒和酒店業的招聘速度增長最快。

地緣政治消息方面，拜登宣布 9 月 11 日之前將所有美軍從阿富汗撤出，美國將撤出阿富汗，結束永遠的戰爭。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.37 億例，死亡數突破 296 萬例，美國累計確診超過 3140 萬例，累計死亡數超過 56.4 萬。

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 53.62 點，或 0.16%，收 33,730.89 點。

標普 500 指數下跌 16.93 點，或 0.41%，收 4,124.66 點。

那斯達克指數下跌 138.26 點，或 0.99%，收 13,857.84 點。

費城半導體指數下跌 38.81 點，或 1.19%，收 3,213.88 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，能源、金融和材料板塊領漲，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.79%；臉書 (FB-US) 下跌 2.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.97%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.12%。

道瓊成分股多收高。高盛 (GS-US) 上漲 2.34%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.12%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.99%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.72%；Nike (NKE-US) 下跌 0.93%。

費半成分股表現不佳。應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.71%；美光 (MU-US) 下跌 1.61%；AMD (AMD-US) 下跌 2.05%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.58%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.57%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.86%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.35%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.05%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.39%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.56%。

個股消息

高盛和摩根大通首季財報雙雙創高，高盛全球市場的營收攀升 47%，創十多年來新高，摩根大通第一季獲利 143 億美元，約上年同期的 5 倍左右。高盛 (GS-US) 上漲 2.34%，摩根大通 (JPM-US) 因釋出 5.2 億美元貸款損失準備金，終場收跌 1.87%。

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 在美股納斯達克掛牌上市，交易代碼為代碼 COIN，其股價一度漲逾 70% 後回落，終場收紅 31.31% 至每股 328.28 美元，失守 381 美元開盤價，市值來到 858 億美元。

戴爾 (DELL-US) 上漲 0.18%，至每股 92.70 美元，盤後戴爾股價飆逾 8%，戴爾宣布拆分 VMware，預計將於 2021 年第四季完成。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.79%。摩根大通分析師 Samik Chatterjee 預測，蘋果服務營收強勁增長，以及當前 Mac 和 iPad 出貨量提高，蘋果股價仍有上漲空間。

Moderna (MRNA-US) 上漲 6.89%。Moderna 公布最新疫苗數據，在第二劑 Moderna 新冠疫苗注射後半年內，對抗病毒的有效性超過 90%，對重症患者的有效性則超過 95%。

華爾街分析

MAI Capital Management 首席股票策略師 Christopher Grisanti 表示，銀行財報強勁，但市場早有預期，因此問題就變成了銀行股如何從這裡進一步上漲。

EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 表示，隨著投資者權衡經濟增長的前景以及通膨壓力上升的風險，市場內多空拉鋸戰將持續。