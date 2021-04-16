新加坡3月非石油出口增長12.1% 優於市場預期

根據新加坡企業發展局 (ESG) 在週五 (16 日) 發布的最新數據顯示，今年 3 月份新加坡非石油國內出口額 (NODX) 較去年同期增長 12.1%，好於市場預期，主要受惠於對晶片、石化、專用機械和製藥等非電子產品需求的增加。

數據顯示，新加坡 3 月 NODX 較去年同期增長 12.1%，高於 2 月份的 4.2%，並遠好於市場預期的增長 2.6%。

從產品類別來看，在前一年受疫情影響的低基期下，3 月份電子產品出口額年增 24.4%，高於 2 月份的 7.4%。其中，個人電腦 (PC)、二極體和電晶體以及積體電路 (IC) 皆出現兩位數的漲幅。

OCBC 銀行資金研究和策略主管 Selena Ling 表示，數據清楚表明新加坡的半導體產業正在從持續的全球晶片短缺中受益。Ling 補充表示，若全球疫苗接種持續帶動經濟復甦，新加坡的 NODX 可能再增長 2% 至 4%。

3 月份非電子產品 NODX 也年增了 9.4%，高於 2 月份的 3.2%。特別是石化產品出口躍升了 51.4%，而專用機械的出口增長了 35.1%。醫藥品則增長了 25.5%。

從出口國來看，儘管對泰國、美國、日本和香港的出口下跌，但整體上對前十名市場的出口都有所增長。對中國、歐盟和馬來西亞出口增幅最大。同時，對新興市場的 NODX 也增長 67.9%。

Maybank Kim Eng 分析師 Chua Hak Bin 和 Lee Ju Ye 表示，全球經濟活動復甦和晶片需求旺盛，可能會使新加坡的出口在 2021 年保持高位。

他們也補充表示，港口擁堵和蘇伊士運河堵塞等供應和物流瓶頸並未抑制出口，有數據顯示，3 月份新加坡港口的延誤，較 2 月時的情況有所緩解。