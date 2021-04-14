友達估Q2缺料更吃緊 將擴大投資水源抗旱

台灣水情持續吃緊，面板大廠友達 (2409-TW) 總經理柯富仁坦言，台中水情最吃緊，部分廠區已經啟動水車試跑，除了持續提高自身廢水回收率，也將擴大投資建案地下水、民生廢水回收，不過看整體面板供需，認為第 2 季缺料問題將較首季更嚴重。

柯富仁表示，台灣桃園以南缺水嚴重，水庫蓄水量僅 10-30%，民生、工業用水都很緊張，尤其面板製程用水量大，水資源緊缺成首要課題，友達近年就持續提升各廠區用水回收率，一滴水平均使用 4-5 次，整體回收率達 95% 以上。

柯富仁指出，友達將把各廠區水資源做最大化使用，並備妥水車因應，今年也將擴大新水源投資，包含與建商、縣市政府合作，討論新建案開挖地下水、民生廢水回收淨化等應用。

觀察整體面板市況，柯富仁表示，需求維持強勁，但面板供應鏈在 5G、車用需求擠壓下，第 2 季零組件吃緊狀況恐較首季更嚴重，包含驅動 IC、PCB、偏光板都很吃緊，部分產品交期更從 4 周倍增到 8 周，漲價方面，玻璃、銅等原物料價格也持續喊漲。

另一方面，柯富仁指出，因應未來需求，今年將持續擴充昆山廠六代線產能，目前月產能已從過去 2.5 萬片去瓶頸提升至 2.7-2.8 萬片，預期明年第 3 季將進一步提升至 3.6 萬片，鎖定高階筆電、曲面顯示器等高值化產品。