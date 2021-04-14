〈能源盤後〉OPEC預期需求增加 中國經濟回升 WTI原油拉回60美元以上

週二 (13 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油向上突破每桶 60 美元，係因 OPEC 月報預期經濟活動和石油需求上升，加上美國 1.9 兆美元新冠紓困方案和新冠疫苗接種工作的推廣，有助於支撐原油市場情緒。

中國國際貿易報告也提供進一步證據，顯示中國這大型原油進口國的經濟正在反彈上升。

然而，新冠疫苗接種工作放緩，包括美政府呼籲立即暫停接種嬌生疫苗，引起大眾擔憂美國經濟自疫情中反彈回升的速度。

EAB 投資集團宏觀和相關防禦策略師 Arnim Holzer 表示，「嬌生疫苗暫停接種的影響尚未顯現在原油價格上。這可能是因為歐洲新冠疫苗的血栓併發症已經緩解了價格壓力。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 48 美分或 0.8%，收每桶 60.18 美元，為最近月契約自 4 月 1 日以來最高收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 39 美分或 0.6%，收每桶 63.67 美元，為最近月期貨自 4 月 1 日以來最高收盤價。

OPEC 週二公布月報，預期全球有適當經濟復甦的許多地區在未來幾個月經歷新冠狀病毒爆發後，今年下半年能源產品消費量將增加。

報告提到，「今年始於新一波新冠病毒感染，許多 OECD 經濟必然再度啟動封鎖措施，因此大部分的消耗量成長預計要到今年第二季和第三季才會發生。」

OPEC 將今年全球石油需求預期自前值調升 10 萬桶 / 日。目前 OPEC 預期，今年全球石油需求增加約 600 萬桶 / 日，達到每日 9650 萬桶。OPEC 也調升全球經濟成長預期，自 5.1% 升至 5.4%。

「上修主要是考量到經濟反彈比上個月預期時的程度還要強勁，這是受刺激計畫支撐，以及新冠疫苗加速接種下讓防疫措施得以放寬的結果。」

原油週二早盤大漲，係因數據顯示中國進口 (按美元計價) 3 月年增 38.1%，遠超過分析師先前估計的 23.3% 升幅。

地緣政治緊張局勢也有助支撐原油價值。週一報導稱，有伊朗之稱的葉門胡塞叛軍攻擊了沙烏地阿拉伯一處石油設施，令中東緊張局勢升溫。

EIA 週三將公布上週原油庫存報告，多數分析師預期原油庫存下降。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週 (4/9 止) 原油庫存下降 290 萬桶、汽油庫存將減少 20 萬桶、蒸餾油庫存將增加 70 萬桶。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 1.98 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.4 美分，收每加侖 1.82 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上升 2.3%，收每百萬 Btu 2.62 美元，為連續第五日上升。

施耐德電氣（Schneider Electric）大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，由於美國東部和中西部地區天氣偏冷以及上週天然氣產量下降的預期，支撐天然氣價格走漲。