傳東芝拒絕CVC收購案 不願下市成主因

週四 (15 日) 晚間《日本共同社》報導指出，消息人士透露東芝考慮拒絕英國私募基金 CVC 的 200 億美元收購提案，主要因為東芝仍想在日本掛牌。

消息人士稱，東芝的高層已告訴該公司的債權銀行，他們反對 CVC 的收購計劃，並要求債權銀行不要為 CVC 提供資金。

由於東芝可能會拒絕這併購案，這增加 CVC 進行敵意收購的可能性。而 CVC 已經在尋找日本的投資人參與這場併購案，並打算盡快提出更詳細收購東芝的計劃。

消息人士稱，東芝董事會主席永山治 (Osamu Nagayama) 反對 CVC 打算將東芝私有化的提議，東芝高層已告訴一家大型日本銀行，東芝將絕對保留上市。

Osamu Nagayama 表示，CVC 的提議太過突然，且缺乏實質性內容，這表示有必要進行仔細考慮。

東芝發言人表示，尚未做出拒絕收購計劃的決定，並補充提到，一旦 CVS 提出更詳細的建議，董事會將討論此事。

東芝的收購將面臨不少阻礙，因為出於國家安全原因，它需要通過日本政府的審查。東芝的業務組合包括核電和國防設備。

上週，CVC 表示將買下東芝並私有化，當時東芝也表示收到 CVC 的收購要約，並將考慮這一提議。而 CVC 開價 200 億美元，可是東芝內部出現雜音認為金額太小。

隨後東芝 CEO 車谷暢昭 (Nobuaki Kurumatani) 離職，外界視為該公司內部對 CVC 給出的報價存在嚴重分歧。不過以最新情況來看東芝內部也有著不願下市的想法。

除了 CVC 想買下東芝外，美國私募基金 KKR 和加拿大投資公司 Brookfield 也在計劃競購東芝。另外，日本投資公司 (JIC) 和農林中央金庫 (The Norinchukin Bank) 也正在考慮收購東芝。