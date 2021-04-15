台股飛越萬七創歷史新高 外資終止連4賣 三大法人買超81.21億元

台股今 (15) 日開低走高，金融、傳產原物料族群扮演主攻部隊，領軍大盤站上萬七，奪回 5 日線，電子股普遍回升，加上台積電、聯發科尾盤湧入大量買單，帶動加權指數終場上漲 210 點，收在最高 17076 點，改寫歷史新高，外資終止連續 4 個交易日賣超，三大法人合計買超 81.21 億元。

台股過去兩天洗出歷史天量後，今日量能縮至 3600 億元左右。觀察籌碼面，外資轉為買超 43.16 億元，終止連 4 賣；投信仍賣超 3.32 億元；自營商與外資同調，買超 41.42 億元。三大法人合計買超 81.21 億元。

晶圓代工廠台積電下午召開線上法說會，市場普遍呈觀望，股價早盤在平盤附近震盪，不過，尾盤湧入押寶買盤，激勵股價翻紅，漲幅放大至 1% 以上，收 619 元；聯發科股價同樣在尾盤拉高，上漲 2%，收全場最高 985 元。

由於全球 PVC 需求強勁，報價持續看漲，剛性需求可望維持至年中，塑化族群匯集人氣，台聚率先攻上漲停價 32.05 元，創 9 年半新高；台塑四寶買氣熱絡，台塑大漲近 4%，收 108 元，南亞、台化也有 2% 以上的漲幅，華夏、聯成、國喬及中石化均表現不俗。

英特爾等新伺服器平台陸續問世，IC 載板需求暢旺，載板大廠南電吸引資金進駐，股價放量走高，漲逾 8%，收 341.5 元；景碩也漲逾 5%，收 110.5 元。此外，敬鵬、燿華、金像電、柏承等 PCB 族群也都表現不俗。

觀察焦點個股，宏達電基本面好轉，3 月自結合併營收 4.55 億元，月增 99.5%、年增 5.2%，今年紀念品將贈休閒折疊椅，獲股東青睞，推升股價至漲停價 35.9，創逾 1 年來新高。世芯 - KY 因飛騰事件難止血，股價續重挫，苦吞第 5 根跌停，雖然早盤搶短買盤湧入，但仍不敵大量賣壓。