〈台股盤中〉台積電法說前觀望氣氛濃 電子成交比重不及6成

美股四大指數昨 (14) 日僅道瓊維持小漲，台股今 (15) 日早盤以小跌 14.91 點開出，台積電法說前觀望氣氛濃，電子族群成交比重不及 6 成，買盤轉往傳產，塑化、鋼鐵族群強勢撐盤，指數在萬七前仍將維持橫盤整理，成交量預估收縮至 3600 億元。

觀察電子權值股表現，台積電在早盤一度站上 613 元，但市場觀望下午法說，包含南科跳電影響、資本支出等議題，午盤前維持盤下震盪，壓抑大盤表現，鴻海、聯發科同樣小跌，大立光則小漲，反觀台塑四寶、金融族群逆勢撐盤。

盤面上強勢族群，台塑四寶引領塑化原料族群表態，台塑漲幅接近 4%，激勵台聚、亞聚、華夏、聯成、國喬漲幅均超過半根停板，二線鋼鐵股也是盤上資金追捧對象，千興、春雨、海光也漲逾半根停板。

另一方面，IC 載板需求持續暢旺，載板三雄景碩領軍，午盤前漲幅超過 5%，南電漲幅也超過 4%，南電、同欣電、易華電表現也不俗。

金控近期陸續公布去年配息，高殖利率吸引買盤進駐，指標股富邦金漲幅接近 3%，其他包含國泰金、玉山金、華南金、元大金、國票金、新光金、永豐金漲幅都超過 1%。

觀察整體大盤成交比重，電子族群熄火，成交比重不及 6 成，僅達 58%，顯示近期資金持續轉往塑化、鋼鐵等傳產族群，法人指出，大盤指數創高後爆量回檔，雖然短線多頭格局不變，但上檔套牢賣壓大。

台積電今日盤後將召開法說會，不過昨南科發生跳電事件，衝擊部分產線，恐使車用、CIS 等晶片供給雪上加霜，受衝擊情形仍待法說釋疑。