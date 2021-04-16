〈台股盤前〉台積電法說報喜 可望站穩萬七續攻新高

台股昨 (15) 日在台積電、聯發科尾盤甩尾拉抬下，終場大漲逾 200 點，收在 17076.73 點，改寫歷史新高，美股四大指數昨也同步收紅，道瓊首度突破 34000 點，標普續寫新猷，法人看好，台積電法說也釋出樂觀展望，台股可望站穩萬七關卡，續寫新高，不過高檔獲利調節壓力仍重，預期短線仍將維持橫向盤整格局。

美股四大指數昨均收紅，道瓊指數上漲 305.1 點或 0.9%，收 34035.99 點；那斯達克指數上漲 180.92 點或 1.31%，收 14038.76 點；標普 500 指數上漲 45.76 點或 1.11%，收 4170.42 點；費城半導體指數上漲 57.44 點或 1.79%，收 3271.33 點。

盤面焦點方面，台積電召開法說公布首季財報，雖然雙率季減，但每股純益達 5.39 元仍創歷史次高，展望今年，台積電也上修全年成長目標，全年美元營收將成長 2 成，資本支出更上修至 300 億美元，並認為成熟製程將持續缺貨，新產能預計 2023 年開出。

太陽能模組大廠元晶宣布接獲兩座大型太陽能電廠模組訂單，總量達 240MW，可望貢獻營收 25 億元，依去年全年營收 46 億元推算，已達去年 50% 以上水準，新訂單也預計自今年 4 月起陸續出貨、挹注營收，為營運再添動能。

另一方面，證交所公布去年上市櫃公司董監酬勞，中信金以每位董事平均酬勞 6408 萬元居冠，台積電、國巨、富邦金、元大金則分居二到五名，不過去年共有 352 家上市櫃公司去年沒賺錢，但董事們酬勞照領，其中宏達電稅後淨損近 60 億元，但每位董事仍可領取 423 萬元酬金。

金融業昨也傳出震撼彈，花旗集團宣布將出售包含台灣在內等 13 個地區消費金融業務市場，對此，台灣花旗回應，目前還沒有確定的時間表，在此期間，消費金融營運將沒有任何變動，員工不會有立即影響，不過市場也傳出，花旗台灣業務將由星展銀行接手。