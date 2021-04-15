操盤手看台股：觀察電子股慣性何時改變？一族群有押寶買盤進場

近日提到由於指數已經在一個相對高位，市場心態偏短，所以個股之間震盪易加劇，部份盤中強勢的股票收盤時易留上影線或由紅翻黑，就是當沖籌碼所致，而這種股票通常還有隔日沖的賣壓，指數 4/14 日盤中再度下探，最低來到 16559 點，即是這一類賣壓出籠，造成市場恐慌，進而引動更大賣壓所致。

現階段的電子股由於受到世芯 - KY 事件衝擊，部份投信與代操等法人為了風險控管，在無法出脫世芯持股之下，進而出脫手中的其他電子股來變現，造成先前強勢的電子股普遍走弱，當中 IC 設計更是首當其衝。對於這類近日急速拉回的股票，後續先看世芯 - KY 何時能夠打開跌停，讓持股者能對該股進行處理，如此其他持股才有喘息空間。現階段因市場籌碼安定度不足，尚在換手階段，不用急於猜測指數位置，僅要按照訊號來動作即可。先觀察這些前波強勢股 (如 IC 設計) 開高走低的慣性何時改變？能有多檔股票一起出現轉折 K 線才是反攻的訊號。

隨著台積電將在 4/15 日召開法說會，目前市場對其資本支出、美國設廠等議題有所期待，預期將有利多挹注，故台積電供應鏈如萬潤、帆宣、光洋科、閎康等，逢低有買盤進場押寶，股價出現強彈！ 對於這類股票，本波低點必須守住，近日才有再過高的可能性。至於手機供應鏈及 5G 通訊 (含光通訊) 由於具有低基期優勢，走勢相對抗跌，後續觀察相關業者營運的復甦力道，一旦業績能夠好轉，有機會獲得更多資金認同，這是目前位階相對較低的族群，具有潛在補漲空間。另外，近日強勢的原物料股，特別是鋼鐵族群，挾著經濟復甦，原物料需求升溫，產品報價喊漲的題材，也成為部份資金轉進的方向，震盪之際也可留意。

對於一個操盤手而言，由於股票可以買賣的，故一個敢漲敢跌，存在價差的股市極其重要。以一真實個案為例，一位投資人於 3/2 日買進 610 元附近的台積電，如今一個多月過去了，台積電的股價仍在 610 元附近，近日呈現相對抗跌，過程中股價不太有波動，價差空間極小，買進者其實沒什麼利潤；反之，另一位投資人於 3/2 日買進 65 元附近的南帝，如今一個多月過去了，南帝的股價一度來到 170 元附近，即便近日迅速回跌至 135 元，對於 65 元附近買進者仍有倍數以上的利潤！當中個案所買的南帝即是一檔敢漲敢跌，存在價差的股票。不要過度害怕指數或個股的劇烈波動，想辦法找出有機會的股票，然後擬定策略來應對，這才是股市中能夠累積財富的不二法門。

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