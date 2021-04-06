4月上旬電視面板續揚4美元、IT面板漲1美元 雙虎營運有撐

面板漲勢延續，市調機構集邦旗下 Witsview 今 (6) 日公布 4 月上旬面板報價，主流 55、65 吋電視面板價格仍上漲 4 美元、平均價格 206、256 美元，顯示器、筆電等 IT 面板同步喊漲，有利面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 營運維持高檔。

根據 Witsview 統計，主流 27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格上漲 1 美元，平均價格達 87.7、37.9 美元，延續自去年 6 月以來漲勢。

面板業去年在遠距商機帶動下，營運谷底翻身，電視、筆電、平板等面板價量齊揚，且供不應求至今，挹注面板廠營運逐步轉好，統計第 1 季整體面板價格漲幅約 15-20%，面板廠單季將大賺百億元。

展望本季，市場認為，在面板零組件持續吃緊，加上康寧 (GLW-US) 日前宣布調漲玻璃基板價格效應發酵下，面板漲勢可望延續，估維持 10-20% 漲幅。

面板雙虎均樂觀看待今年景氣展望，訂單能見度最遠已可看到年底，短期面板驅動 IC、玻璃基板、偏光板等零組件吃緊狀況仍難解，將持續與供應鏈聯繫，力求穩定供貨。

另一方面，經濟部統計處今也公布面板業產值統計，受惠面板、IT 面板需求熱絡，去年面板業產值達 7275 億元、年增 0.3%，終結連 2 年負成長紀錄。