台股多空交戰10日線失而復得 外資連4賣 三大法人賣超36.54億元

美股周二漲跌互見，台股今 (14) 日依舊走勢震盪，盤中賣壓出籠後，急跌逾 260 點，一度下探 16500 點，不過，在低接買盤進場後，電子跌勢收斂，台積電尾盤急拉翻紅，帶動指數上漲 41 點，收在 16865 點，十日線失而復得，外資已經連 4 賣，三大法人聯手賣超 36.54 億元。

在多空激烈交戰下，加權指數上沖下洗，震盪超過 370 點，成交值爆出 4838 億元，改寫昨日的歷史天量紀錄。觀察籌碼面，外資持續賣超 17.86 億元，為連 4 賣；投信小幅賣超 1.96 億元；自營商同步賣超 16.61 億元。三大法人合計賣超 36.54 億元。

觀察權值股表現，台積電法說會 15 日登場，今日尾盤吸引資金提前進駐押寶，帶動股價翻揚漲逾 1%，收在 612 元；聯電開高走低，一度回測 50 元關卡，終場下跌 3.1%，收 52.7 元；鴻海、大立光、日月光投控、國巨等均震盪走跌；台塑股價走堅，終場漲近 2%，收 104 元。

鋼鐵族群表現抗跌，中鋼早盤一度觸及漲停價 33.2 元，攀上近 10 年新高，盤中遭遇亂流漲勢收斂，終場仍漲 9.1%，收 32.95 元，海光股價直奔漲停，燁興、燁輝、豐興、新光鋼等多檔漲勢也不俗。中鋼預計本周開出 5 月盤價，市場普遍看好仍呈穩健上漲走勢。

光電族群為今日殺盤焦點，面板股一片綠油油，昨天洗出逾百萬張天量的群創，盤中再爆出巨量，股價一度落入跌停 22 元，尾盤跌幅收斂，以下跌逾 5%、23.15 元作收，成交量高達 96.8 萬張；友達、彩晶同步遭空方鎖定。