〈台股盤中〉獲利賣壓全出 帶量急殺摜破16700點 估量逾5000億元

美股四大指數漲跌互見，台股今 (14) 日早盤一度開，但隨即高檔獲利賣壓全出，指數二度急殺翻黑，一連貫破 16800 點、16700 點兩道關卡，午盤前已跌逾 200 點，跌破 5、10 日線，估量逾 5000 億元，盤勢將進入修正期。

電子權值股今日開高後疲軟，晶圓雙雄台積電早盤開小高隨後迅速翻黑，最低至 602 元、聯電同步翻黑，跌逾 5%；聯發科翻黑也在盤下震盪，下跌 0.5%；日月光投控、南電、大立光、鴻海等均走弱。

鋼鐵股成短期資金避風港，中鋼開高走高，一度漲停來到 33.2 元，創近 9 年新高，海光、千興、新光鋼也有半根停板，燁興、燁輝、威致、東和鋼鐵漲幅逾 4%。

航運族群早盤開高後，同樣面臨高檔壓力，長榮盤中站上 60 元創新高，隨後賣壓出籠回落至平盤、陽明持續有買盤敲進，惟午盤回測平盤。散裝航運也有零星買單點火，四維航大漲逾 5%，中航、益航、裕民、台航、新興同樣表現不俗。

世芯 - KY 旗下客戶飛騰遭美國列入實體清單衝擊，儘管法說會上喊話今年營運將持續正成長，且不排除實施庫藏股，但股價再吞第 4 根跌停板，1.2 萬張委賣高掛，連帶拖累 IC 設計族群一片倒，佑華、亞信等跌逾半根跌停，金麗科、新唐、安國也跌逾 4%。

其他個股方面，CCL 廠聯茂台灣新埔廠凌晨發生火警，直到今日上午火勢才獲得控制，目前全廠斷電並停工，股價也受到衝擊，開低震盪，下跌逾 4%。

法人表示，指數創高後爆量回檔，儘管短線多頭格局不變，但上檔套牢賣壓多，短期技術面恐陷入整理。台積電將在本周四舉行法說會，財報利多與正向營運展望，有助推升台股續走強。