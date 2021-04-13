〈稅收統計〉台股交投熱絡 3月證交稅220億元 創歷史新高

台股交投熱絡讓證交稅創下三大新高，包括 3 月稅收 220 億元、前 3 月稅收 559 億元，分別創下歷史與同期新高，累計前 3 月成交值則達 4007 億元，也寫新高紀錄。

台股第 1 季大漲 1698 點，吸引大戶、散戶蜂擁進場，交易人數雙雙創新高，單月平均成交值衝上 3763 億元，較去年同期增加 83%；累計前 3 月成交值 4007 億元、年增幅 1.15 倍。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，3 月稅收實徵淨額 220 億元，較去年同期增加 96 億元、年增幅 77.6%，呈現連續 18 個月正成長；累計前三月稅收 559 億元，也較去年同期增加 1.02 倍。

回顧過去證交稅曾在 1988 年 11 月到 1990 年 8 月期間，創下連續 22 個月正成長，也是史上第一長的正成長；第二長則是在 1996 年 4 月到 1997 年 12 月，連續 21 個月呈現正成長。

至於今年 3 月單月稅收 220 億元，創下連續 18 個月正成長紀錄，是目前史上第三長紀錄。

根據財政部統計，3 月稅收實徵淨額 2009 億元，較去年同期增加 323 億元，累計前三月稅收 4672 億元，則創歷史新高，稅收也較去年同期增加 667 億元、年增幅 16.6%。

進一步分析各稅目稅收表現，包括證交稅、營業稅單月實徵淨額 220 億元、872 億元，分別創單月歷史新高；累計前三月創新高稅目則有關稅、綜所稅、營業稅、契稅與總稅收。