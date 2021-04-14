〈焦點股〉中鋼變身狂牛力抗大盤賣壓 觸及漲停創近10年新高

台股今 (14) 日盤中湧現賣壓，翻黑重挫逾 200 點，失守 10 日線，不過，鋼鐵族群仍表現強勢，中鋼早盤一度觸及漲停價 33.2 元，創近 10 年新高，但漲停打開後，漲幅逐漸收斂至 6% 左右，新光鋼、海光、燁興、千興等多檔同樣表現有撐。

國內鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 向來被股民視為牛皮股，近來股價漲勢凌厲，4 月以來累計大漲逾 2 成，今日再度吸引買盤進駐，截至上午 11 點半，成交量已超過 40 萬張，較昨日全日翻倍，股價一度觸及漲停，達 33.2 元，雖有部分調節賣壓出籠，但盤中仍有 6% 以上的漲幅。

鋼鐵族群成為資金避風港，在中鋼的帶領下，上市類股指數一度勁揚逾 7%，達 154.43 點，創 2008 年 7 月金融海嘯以來的新高，不過，加權指數盤中急殺超過 200 點，電金傳權值股賣壓沉重，多檔鋼鐵股同步翻黑，包括中鴻、世紀鋼、聚亨等，但燁興、燁輝、豐興、新光鋼、千興、海光等仍在盤面上表現。

中鋼 3 月營收 368.95 億元，月增 22.5%、年增 32.9%，為 2013 年採合併營收以來單月新高；第一季營收 978.21 億元，年增 25.5%、季增 11.7%，寫下 9 季以來新高。

中鋼預計本周開出 5 月盤價，在煉鋼原料煤鐵價格續揚、需求強勁下，市場普遍看好盤價將穩健上漲。展望第二季，中鋼直言，由於目前各高爐滿載、全產全銷，整體接單進入高原期，第二季接單量約維持第一季的 305-306 萬噸，不過由於鋼價價格向上，第二季營收可望跨越千億元。