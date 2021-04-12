車市熱 和泰車Q1營收創新高、汎德永業創單季第三高

3 月國內車市熱銷 4.32 萬台，創近 16 年來同期新高紀錄，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 和豪華進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (12) 日公布 3 月合併營收均繳出年增逾 15% 的亮眼成績，和泰車第一季營收創單季新高，汎德永業更創單季第三高。

和泰車 3 月合併營收 223.43 億元，月增 34.65%，年增 15.57%，創單月第三高紀錄，第一季合併營收 655.84 億元，年增 16.04%，創單季新高。

汎德永業 3 月合併營收 38.58 億元，月增 80.84%，年增 17.07%，創同期新高，而第一季合併營收 103.12 億元，年增 27.12%，則創單季第三高。

和泰車業績動能主要來自，TOYOTA 3 月一口氣銷售 12314 台，年增 22.4%，LEXUS 也銷售 1752 台，年增 5.2%，累計第一季 TOYOTA 已銷出 35487 台，年增 17.9%，LEXUS 則銷售 6233 台，年增 14.1%，兩大品牌均維持強勁的成長表現。

汎德永業則指出，受惠 BMW 和 Porsche 正 2021 年式車陸續到港，新車銷售亮眼，加上多座新啟用的全功能展示服務中心貢獻，維修保養業務也有雙位數的年增表現。

展望後市，隨著國內經濟成長動能擴增，汎德永業預估，新車市場仍將持續火熱，而 BMW 和 Porsche 正 2021 年式新車 3 月起已陸續到港，在新車供貨無虞下，對第二季營運樂觀。