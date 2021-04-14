直得訂單能見度看至Q3 樹谷擴廠照進度進行中

傳動元件廠直得 (1597-TW) 今 (14) 日表示，目前訂單能見度已達第三季，但受後端組裝產線缺工問題影響，產能無法拉升至滿載，不過，2 月以來產品已陸續漲價 5%，將推升毛利率表現；一期廠區也已完工，二期廠區正進行土木建築工程，與規劃時程相近。

直得今日下午受邀參加證交所主辦的智慧製造主題式業績發表會，財務長李柏蒼指出，客戶需求暢旺，但現在的業績並非反映滿載，受到後端組裝產線面臨缺工問題影響，導致產能利用率無法進一步拉升。

李柏蒼表示，現在為了客戶訂單交期都很傷腦筋，只能盡量滿足需求，目前訂單能見度已達第三季。

由於去年新台幣強勢升值，直得 2 月已開始調漲產品價格，李柏蒼表示，2 月起陸續調漲約 5%，與客戶協商陸續在 3、4 月漲價，將有助毛利率向上表現。

至於樹谷新廠，李柏蒼表示，一期廠區已經完工，正進行滾珠螺桿與機器設備測試，二期廠區正進行土木建築工程，與規劃時程相近。

直得董事長特別助理、代理發言人許澄璞表示，樹谷二廠的重點在於建立成全自動化、智慧化工廠，是跨入智慧化供應鏈很重要的門票，未來不只有製造線性滑軌的產值，還能讓其他客戶看到直得擁有整廠智慧化設計的能力，藉此開發更高階的客戶。