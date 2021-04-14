台股遇亂流震盪逾370點再爆天量 尾盤急拉漲41點收16865點

台股今 (14) 日走勢依舊上沖下洗，早盤一度漲逾百點，達 16935 點，隨著賣壓出籠，電子股急殺，盤中重摔逾 260 點，一度摜破十日線支撐，下探 16500 點關卡，不過，在低接買盤進場後，跌勢逐漸收斂，終場急拉翻紅漲 41.06 點，收在 16865.97 點，在多空激烈交鋒下，高低震盪超過 370 點，成交值更爆出 4838.34 億元，刷新昨日的歷史天量紀錄。

台積電法說會 15 日登場，600 元關卡仍有支撐，尾盤吸引資金進駐，帶動股價急拉尾盤，翻紅漲逾 1%，收 612 元；聯電則開高走低，一度回測 50 元關卡，終場下跌 3.1%，收 52.7 元；鴻海、大立光、日月光投控、國巨等均震盪走跌；台塑則獲得買盤青睞，股價走堅，終場漲近 2%，收 104 元。

鋼鐵族群仍是盤面多頭指標，中鋼早盤一度觸及漲停價 33.2 元，創近 10 年新高，盤中遭遇亂流，鋼鐵股漲勢收斂，但隨著買盤回籠後，海光股價直奔漲停，燁興、燁輝、豐興、新光鋼等多檔也重拾上漲動能。

飛騰遭美國列入實體清單，世芯 - KY 已經停止出貨，儘管法說會上信心喊話，強調今年營收可望持續成長雙位數，但法人認為，產能缺口短期難以填補，世芯今天股價持續重挫，連吞 4 根跌停，收 593 元。

光電族群成為今日殺盤焦點，面板股一片綠油油，昨天洗出逾百萬張天量的群創，盤中再爆出巨量，股價一度落入跌停 22 元，尾盤跌幅收斂，以下跌逾 5%、23.15 元作收，成交量高達 96.8 萬張；友達、彩晶及偏光板雙雄誠美材、明基材等同步遭空方鎖定。