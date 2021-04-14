【日盛投顧】月線為下檔重要支撐

◆盤勢分析

1. 週三台股開平高殺低震盪，最高點 16，935.39 點收復 5 日線 (16，866 點)，最低點 16，559 點失守 10 日線(16，744 點) 但守穩月線 (16，479 點)、季線(16，083 點)、半年線(14，885 點) 及年線 (13，427 點)，高低點區間高達 376 點，終場指數上漲 41.06 點，漲幅 0.24%，收在 16，865.97 點，成交金額為 4，870.46 億元，大於 5 日均量(4，440 億元) 及 20 日均量(3，600 億元)，呈現高檔巨量震盪。三大法人合計賣超 36.54 億元：外資賣超 17.96 億元、投信賣超 1.97 億元、自營商賣超 16.62 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤止穩。

(2)、均線：支撐為 16，500 點至 16，600 點，壓力為 17，000 點至 17，100 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (76) 大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 1.49%，收在 206.26 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 200 點附近，壓力為 210 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (60) 在 50 附近，短線整理。

4. 我們認為台股近期高檔震盪，台股選股方向可留意第一季財報優、3 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、生技 / 防疫、高殖利率等。

結構網通、原物料、運動風相對抗跌

1. 網通：5G、WIFI6 題材延燒，相關股包括 2314 台揚、5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、3704 合勤控、3163 波若威等。

2. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、2017 官田鋼、2032 新鋼、塑化台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、銅 2009 第一銅、玻陶 1802 台玻等。

3. 運動風：製鞋 9910 豐泰、9938 百和、8404 百和興業 - KY 等受惠運動風潮興起。

4. 運輸：航空貨運價格飆漲，2618 長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

5. 高殖利率：具高殖利率題材相關股可留意 2357 華碩、1101 台泥、3044 健鼎、2404 漢唐、2382 廣達、8924 大田、2013 中鋼構、3005 神基、2480 敦陽科、2301 光寶科、6202 盛群、3515 華擎、4977 眾達 - KY、2458 義隆、4915 致伸、2015 豐興、8021 尖點等。

6. 電動車：美國總統拜登上任，新能源成顯學，電動車及汽車電子當道，相關公司如零件整合 2317 鴻海、連接器 2328 廣宇、3023 信邦、3526 凡甲、機構件 5243 乙盛 - KY、面板 3481 群創、充電椿 2308 台達電、4938 和碩、保護元件 2428 興勤等長線將相對受惠。

7. 太陽能：拜登政府擬仿照「新疆棉」模式抵制「新疆太陽能」，台廠有望迎轉單，太陽能相關的 3686 達能、3576 聯合再生、3691 碩禾、6443 元晶、6244 茂迪、6477 安集、5871 中租 - KY 等可觀察相關效益。