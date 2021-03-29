不懼美債殖利率 價值股基金怎麼買？

年初至今成長類股因為美債殖利率快速走高至 1.75%，股價出現超過 10% 的修正，一度抹去今年所有獲利。近期聯準會的發言也降低出手干預美債殖利率的市場預期，使得成長類股持續承壓，資金急找解藥，價值類股是不是要出頭天了？

1. 價值類股本益比低，較不易受評價修正衝擊

相較於較高貴的成長類股，價值類股通常是指那些股價被低估的企業股票。與成長股不同的是，由於價值股通常企業模式與獲利較穩定，市場會透過企業過去的狀況來對股票進行評價。而成長股股票的評價則大多出自許多對「預期成長」的假設計算，只要評價公式中出現些微變化（如現階段的無風險利率上升），都會對股價造成很大的衝擊。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/24。指數為標普 500 價值與成長指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 本益比差距來到相對高點，價值股具備補漲行情

儘管成長類股與價值類股的本益比有先天上的差距，然而，近幾年成長類股的飆漲已經讓此兩者本益比的差距來到近 20 年的高點。如果本益比差距要降回以往的水準（平均差距為 5.84 倍，資料期間: 1999/2/28 – 2021/2/28），未來價值股報酬要比成長股多出近 45%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/24。指數為標普 500 價值與成長指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 美債殖利率上升，對價值類股衝擊較小

除了本益比差距可能回歸均值之外，如果將美債殖利率變化與價值股未來一年報酬率交叉分析，可以看出來價值股不僅不會受到美債殖利率走升影響，反而美債長期殖利率上升時，價值股通常表現更加亮眼。美債殖利率在半年內上漲但漲幅小於 1% 時，價值股平均未來一年報酬率約為 9.5%，超過長期平均 7.9%；而當漲幅超過 1% 時，價值股的平均報酬提高至 18%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1995/6/30 – 2021/2/28。指數為標普 500 價值指數和美國公債 10 年期殖利率。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 分散投資價值股，從美國、全球價值股基金選

要選擇好的投資價值股方法，可以在美國、全球的價值股基金中挑選。下表整理了台灣核備可銷售的基金中，價值股比重較高的 8 檔基金。這些基金不僅在近一個月或近一年都擁有正報酬，也有超過一半以上的價值股比重。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2021/1/31 – 2021/2/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

價值股具補漲空間，透過主動價值股基金分散風險

近期成長股的修正，可能動搖過去市場鍾愛成長股的偏好，價值股相較成長股具有補漲的空間，有望吸引到更多資金投入。同時，價值股也能受惠於美國長期公債殖利率上升，在此時市場看好未來景氣上揚的背景下，對價值股較為有利。然而並非每個被低估的價值股都具備投資價值，有時公司被低估來自重大不利因素，此時，透過主動選股的價值股基金更能避開地雷。

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00