傳字節跳動香港掛牌 估值4000億美元

週三 (14 日) 中國官媒中國證券報報導指出，消息人士透露字節跳動 (ByteDance) 已向港交所提交承銷商聘用函，正式展開在香港上市的作業。多位知情人士稱，在私募市場目前字節跳動的估值約 4000 億美元。

字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok 等多款知名 App，並在教育、電商、遊戲、企業服務等多個領域有佈局。若是整個集團要上市，其估值將水漲船高。

另一方面陸媒也傳出字節跳動即將啟動 2020 年度員工認股兌換計劃，授與資格的員工可選擇將年終獎金兌換成股票選擇權，價格為 126 美元 / 股。目前字節跳動選擇權外部市場價格為 180 美元 / 股，相當於折價 70%。

字節跳動對於媒體報導指稱將在香港上市一事不予置評。

3 月下旬，字節跳動曾聘請小米前 CFO 周受資擔任新設的 CFO 一職，此舉被外界視為字節跳動在為 IPO 鋪路。周受資兩年多前擔任小米的 CFO，並負責小米集團的 IPO 案。

過去關於字節跳動在何處上市有許多版本，之前消息指稱，字節跳動考慮讓旗下 Tiktok 在紐約 IPO。去年 10 月也有報導稱，字節跳動考慮讓 Tiktok 或抖音在香港上市。

此外，在中國主管機關要求中國電商產業自律，公平競爭不得壟斷市場，要求一個月內自我整頓之下，今日字節跳動聲明絕不會出現「二選一」的現象。

同時對於主管機關要求的不得濫用市場地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶占「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視假冒偽劣、信息洩露及實施涉稅違法行為等等事項，字節跳動表示會杜絕到底。

