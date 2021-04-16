字節跳動今年廣告銷售年增42%；抖音電子商務規模上看6000億人民幣

週五 (16) 彭博報導指出，字節跳動目標今年廣告銷售增長 42%，達到 2600 億元人民幣。同時抖音今年日活躍用戶數量目標達到 6.8 億，並預估 2021 年電子商務規模將達 5000～6000 億人民幣。

字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok 等多款知名 App，並在教育、電商、遊戲、企業服務等多個領域有佈局。

(圖片: AFP)

本週市場傳出字節跳動已經向港交所 (388-HK) 提交承銷商聘用函，正式展開 IPO 的作業。而目前字節跳動在私募市場的估值高達 4000 億美元。能夠撐起字節跳動估值的主要子公司，非抖音莫屬。

抖音正透過電商、直播、金融，特別是在地生活服務方面加強佈局，是持續推升母公司字節跳動估值的重要資產。

根據中國互聯網路信息中心數據，2020 年 3 月中國電商直播用戶規模為 2.65 億，在網路購物用戶中的滲透率為 37.3%；到了 2020 年 12 月，用戶規模達 3.88 億，滲透率成長至 49.6%，意味每兩位網購用戶中，就有一位為電商直播用戶。

而看好這個直播商機，中國兩大短影音平台快手 (1024-HK) 與抖音開始在電商直播領域一較高下。雙方相繼對外宣布其戰略部局，但兩者的戰略偏重方向卻不太一致，一個強調交易總額的數量 (快手)，一個強調交易總額的品質 (抖音)。

抖音雖作為短影音產業後進者，發展卻異常快速。根據 QuestMobile 2020 年 12 月的數據顯示，抖音的日活躍用戶數為 3.05 億，快手的日活躍用戶數為 2.25 億。而抖音營收主要來源是以廣告收入為主，快手則是利用打賞機制抽成。

至於用戶使用時間來看，兩者相差不大，抖音的用戶日使用時間為 90.6 分鐘，快手則是 92 分鐘。

不過在兩大廠相爭之際，騰訊 (700-HK) 也高調宣布將騰訊視頻、微視、應用寶整合成立「在線視頻 BU」，分搶網路影音市場大餅。

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