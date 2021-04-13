台股上沖下洗爆量翻黑失守5日線 三大法人聯手賣超41.14億元

台股今 (13) 日上沖下洗，盤中漲近 200 點，再度觸及萬七，達 17041.37 點，改寫歷史新高，但尾盤電子股賣壓湧現，造紙、運輸等傳產族群無力撐盤，終場指數翻黑下跌 34 點，收在 16824 點，失守 5 日線，高低震盪超過 230 點，外資已連續 3 個交易日賣超，三大法人同站賣方，合計賣超 41.14 億元。

大盤多空激烈交鋒，終場成交值爆出 4630 億元，創歷史天量。觀察籌碼面，外資持續賣超 17.51 億元，為連 3 賣；投信反手賣超 15.94 億元；自營商同步賣超 7.68 億元。三大法人合計賣超 41.14 億元。

台積電股價盤中一路在平盤之上遊走，終場收平盤 605 元；聯電一度漲至 57 元，終場漲勢收斂，收 54.4 元，漲 1.5%；聯發科首季營收如預期站上千億元，但股價震盪一度收黑，終場以 961 元作收，小漲 0.1%；鴻海、大立光、中鋼等也有 1-2% 的漲幅；而國巨、華碩、廣達等電子股賣壓較重，均震盪下挫。

面板雙虎漲多拉回，群創遭到大舉調節，逼近跌停，終場收 24.4 元；友達跌逾半根停板，收 25.6 元。早盤強勢的 IC 設計族群，隨著高檔賣壓湧現，多檔陸續翻黑，包括原相、聚積、力旺、系微等，但瑞昱、義隆、創意等仍表現有撐。

受紙漿供給不足、海運缺櫃、需求強勁三大因素影響，紙箱缺貨題材持續發酵，造紙股仍為盤面焦點，華紙醞釀第 2 季紙張再漲價 15-20%，激勵股價亮燈漲停，達 19.65 元，永豐餘勁揚逾 7%，正隆、寶隆同步大漲 3-4%。

IC 設計廠世芯 - KY 因大客戶天津飛騰遭美國列入出口黑名單，今日股價再度跳空跌停鎖死，苦吞第 3 根跌停，收 658 元。高價股普遍走弱，矽力 - KY 跌逾 4%，祥碩、譜瑞 - KY、精測跌逾 2%，亞德客 - KY 重挫逾半根停板。