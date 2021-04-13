【百達投顧】2020年第四季給投資人的一封信 俄羅斯股票投資團隊

關注俄羅斯三大事

> 全球能源轉型過程，如何影響俄羅斯出口商

> 新任總統拜登與俄羅斯的關係

> 俄羅斯國內股票市場的發展

一、全球能源轉型過程，如何影響俄羅斯出口商

邁向碳中和是全世界目前共同的願景，身為世界最大的石油、天然氣和原物料生產國之一，俄羅斯將在能源轉換的過程中扮演重要的角色。

> 天然氣 - 碳中和之路的過渡燃料

專家們認為天然氣為邁向碳中和不可或缺的轉換燃料之一。因此，天然氣在全球的使用將會逐漸提升。而俄羅斯的天然氣價格合理又可靠，在歐洲與中國的供應上處於有利地位。

> 原物料 - 再生能源的關鍵資源

俄羅斯在可再生能源領域中握有重要的資源，如鎳和銅等將成為關鍵資源。

> 總體政策

俄羅斯政府於 2016 年時調整財政策略以分散 GDP 目標，降低整體 GDP 對石油的依賴性。目前，整體出口商的槓桿水準極低，產品成本處於成本曲線低點，盧布也相對的穩定。

二、新任總統拜登與俄羅斯的關係

美國新政府上台似乎沒有改善白宮和克林姆宮的關係。即使如此，相關的制裁案將不會對整體俄羅斯經濟發展有太大的影響。因為掌握相關的優勢（如能源、礦業、農產品等），加上俄羅斯近期積極發展中國與歐洲的關係，且相關的制裁案將針對個人而非整體市場。

三、俄羅斯國內股票市場的發展

近期，俄羅斯內部在討論課徵存款稅等問題，投資團隊認為對整體銀行業僅會造成輕微影響。但是，對投資人而言，對存款利息課稅會使投資人轉移目標至收益率較高的股票投資。依照全球標準，俄羅斯國內個人對股票市場投資嚴重不足，存款利率下降也相對增加股票的吸引力。截至 2021 年 1 月 31 日為止，百達 - 俄羅斯股票基金 FY2（第二個財年）的股利率為 7.6%，高於一至三年期的存款收益率。俄羅斯股市的國內參與者正在發生變化，國人投資的趨勢攀升將進一步支持俄羅斯股票。

主要持股回顧

> Yandex：Yandex 於 2020 年 9 月被納入 MSCI 新興市場指數中。Yandex 為俄羅斯最大的網路公司，主導著國內搜索引擎，從地圖、叫車服務至外送服務，Yandex 建立完整的產品生態系統

> Mail.Ru：該公司近年來的規模和成功可用以下事實說明：目前的市值 250 億美元，超過 95％的自由流通量，使其成為 MSCI 俄羅斯指數中市值最大的成分股；並成為 MSCI 新興市場指數中俄羅斯成分股最大的之一。

> Ozon：本基金於 2020 年 11 月參與其 IPO。Ozon 為俄羅斯多元電子商務營運商，目前俄羅斯仍然是電商滲透率極低的國家，看好未來的發展。

* 以上個股僅為說明之用途，不代表本基金必然之持股，也未有推薦買賣之意。

市場展望

疫情的爆發對商品價格帶來了一定的影響，而商品價格大幅下降不利於俄羅斯的收入。但是，俄羅斯出口商體質健全，幾乎沒有負債，在以盧布為成本基礎與處於成本曲線的相對低點，有助於幫助俄羅斯整體經濟回復。

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